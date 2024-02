Baltijos moterų krepšinio lygos mėnuo: neįveikiamos latvės, naudingiausia lietuvė ir permainos vadovybėje

Kviečiame susipažinti su WBBL svarbiausių mėnesio įvykių apžvalga.

Lyderės. Baltijos lygoje pagal surinktus taškus šiuo metu pirmauja dvi Klaipėdos komandos – tiek „Neptūnas-Amberton“, tiek LCC Tarptautinis Universitetas savo sąskaitose turi po 15 pergalių ir 3 pralaimėjimus. Laipteliu žemiau žengia visas 14 rungtynių laimėjusi čempionės titulą ginanti „TTT-Riga“, už jos nugaros – Vilniaus „Kibirkštis“ (13-5) ir „Šiauliai-Vilmers“ (12-6).

Iššūkiai čempionėms. Stipriausia pastarojo sezono Baltijos lygos komanda „TTT-Riga“ per mėnesį turėjo atlaikyti keletą Lietuvos komandų iššūkių, tačiau su jais susitvarkė ir toliau žengia be pralaimėjimų. Mėnesio viduryje latvės namie tik 79:72 nugalėjo „Kibirkštį“, o sausio 23-ąją Klaipėdoje po įnirtingos kovos 84:71 palaužė ir LCC Tarptautinį Universitetą. Pastarąsias rungtynes „TTT-Riga“ baigė be dvi technines pražangas užsidirbusio ir per langelį duryse likusią dvikovos dalį stebėjusio trenerio Martino Gulbio.

Europa. Vienintelė Baltijos šalių atstovė, dar žaidžianti FIBA turnyruose, „TTT-Riga“ sausį pratęsė savo pergalingą žygį Europos taurės turnyre. Rygos ekipa aštuntfinalyje dukart nugalėjo Prancūzijos „Roche Vendee Basket“ (87:70 išvykoje ir 69:61 namie) ir pateko į ketvirtfinalį, kuriame laukia susidūrimas su Venecijos „Umana Reyer“.

Pramogos ir prizai. Rungtynėms su stipriausia Latvijos komanda LCC Tarptautinis Universitetas pasistengė surinkti kuo didesnę auditoriją. Komandų pristatymas vyko užtemdytoje salėje, keletą šimtų balta spalva pasipuošusių žiūrovų, be tradicinio talismano, linksmino įvairių pramoginių kolektyvų pasirodymai, o aistruoliai konkurse galėjo laimėti dviratį.

Sugrįžimas. Klaipėdos „Neptūno-Amerton“ komanda pagaliau sulaukė traumą išsigydžiusios Audronės Zdanevičiūtės sugrįžimo į aikštę. 20-metė įžaidėja sausio mėn. savo komandai vidutiniškai pelnė 7,7 taško ir padėjo laimėti visas 6 žaistas rungtynes.

Trauma. Vasarą Lietuvos jaunimo rinktinei kartu su A. Zdanevičiūte atstovavusiai ir į Kauno „Aistes-LSMU“ persikėlusiai Evai Pernavaitei likimas lėmė priešingą karjeros trajektoriją. 18-metei snaiperei dėl per rungtynes patirtos traumos buvo atlikta artroskopinė peties stabilizavimo operacija, po kurios žaidėja be krepšinio turės praleisti 4-6 mėnesius.

Simbolinis penketas. Į WBBL sausio geriausių žaidėjų simbolinį penketą šį kartą buvo išrinktos krepšininkės iš 4 klubų. „TTT-Riga“ jame atstovauja amerikietė Kyra Lambert ir lietuvė Gabija Meškonytė, „Neptūnui-Amerton“ – Brigita Sinickaitė, „Šiauliams-Vilmers“ – amerikietė Cassidy Mihalko, o LCC Tarptautiniam Universitetui – Gerda Raulušaitytė.

MVP. Naudingiausia mėnesio žaidėją šį kartą pripažinta G. Meškonytė iš „TTT-Riga“. Lietuvos rinktinės puolėja sausį ėmėsi iniciatyvos tomis akimirkomis, kai komandai buvo sunkiausia, ir buvo bene svarbiausias veiksnys, lėmęs Latvijos komandos pergales prieš „Kibirkštį“ ir LCC Tarptautinį Universitetą. Į vilniečių krepšį žaidėja įmetė 21 tašką, o į klaipėdiečių – 22. Per 4 rungtynes sausį G. Meškonytė savo komandai vidutiniškai pelnė 24,5 taško ir rinko po 31 naudingumo balą.

Gruodį naudingiausia WBBL žaidėja buvo išrinkta Marina Solopova („Neptūnas-Amberton“), lapkritį – G. Meškonytės komandos draugė K.Lambert, o spalį – G. Raulušaitytė.

Nauja vadovybė. Sausis atnešė dideles permainas ir WBBL vadovybėje. Lygos prezidentu tapo Arvydas Klovas, o direktoriumi – Alvydas Jocys. UAB „Osteca“ įmonių grupės vadovas A. Klovas šį sezoną tapo ir Moterų Lietuvos krepšinio lygos prezidentu, o „Osteca“ valdomas inovatyvių maisto papildų prekės ženklas „SMART WAY“ – nacionalinės šalies lygos generaliniu rėmėju.

„Svarbiausi laukiantys darbai – surasti lygai naują generalinį rėmėją, gerinti rungtynių transliacijų kokybę, plėsti geografiją. Labai norėtųsi, kad į lygą sugrįžtų po praeito sezono pasitraukusios Estijos komandos, galimybę prisijungti tikrai svarstytų ir kai kurios Lenkijos ekipos. Laukia labai daug darbo, kuris yra būtinas, norint pakelti Lietuvos moterų krepšinį į aukštesnį lygį“, - sakė A. Klovas.

Pareigos Latvijos atstovei. WBBL Vystymo direktore paskirta Liga Goldmanė, Latvijos krepšinio federacijoje atsakinga už moterų krepšinio sritį. Pastaruoju metu visa WBBL organizacinė veikla buvo lietuvių rankose, o L. Goldmanė tik kuravo su Latvijos klubais susijusius reikalus.