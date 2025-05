Automobilis įsirėžė į „Liverpool“ sirgalių minią čempionų šventės metu – dešimtys sužeistųjų

Policija patvirtino, kad buvo sulaikytas 53 metų baltaodis britas iš Liverpulio. Policija vis dar nepatvirtino, ar sulaikytas asmuo vairavo automobilį.

Į įvykio vietą atvyko policijos ir greitosios pagalbos automobiliai. Skelbiama, jog maždaug 30 žmonių buvo gydomi dėl patirtų įvairių sužalojimų.

„Mes tiesiogiai kontaktuojame su policija dėl įvykusio incidento parado metu. Mūsų mintys ir maldos yra su tais, kuriuos paveikė šis rimtas incidentas. Mes ir toliau teiksime visapusišką paramą skubios pagalbos tarnyboms ir vietos valdžios institucijoms, kurios tiria šį incidentą“, – pranešimą išplatino „Liverpool“ klubas.

