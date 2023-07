Aukščiausios klasės lenktynės: „Nemuno žiede“ čempionatas praėjo be didesnių incidentų

Bent jau iki šio savaitgalio, kai jungtiniame Baltijos šalių žiedinių lenktynių ir „Ring Challenge“ etape bene pavojingiausioje „Nemuno žiedo“ trasoje sportininkai pademonstravo aukščiausio lygio meistriškumą ir žiūrovams sukūrė pavyzdinę kovą be didesnių incidentų.

Agresyviausios lenktynės

Liepos 7-8 dienomis Kačerginės „Nemuno žiedas“ nuo pat ryto iki saulėlydžio netilo nuo rėkiančių motorų, mat čia susirinko daugiau nei 100 komandų aiškintis santykių net dviejuose čempionatuose: Baltijos šalių žiedinių lenktynių, ir Lietuvos „Ring Challenge“ etapuose.

6 skirtingų kategorijų lenktynės sutraukė kone tūkstantį žiūrovų į Kauno priemiestį. Vieni važiavo stebėti gražios greičiausių Baltijos šalių lenktynininkų kovos, kiti laukė veiksmo ir avarijų. Daugiausiai jų buvo tikėtasi „BMW 325 Cup“ lenktynėse. Tai – itin populiari mono klasė, kurioje visi dalyviai lenktyniauja vienodais automobiliais. Techninio pranašumo nėra, viską lemia tik vairuotojo įgūdžiai, tad kova visuomet būna itin artima, agresyvi, neretai pasibaigianti saugos automobilio ar netgi raudonos vėliavos, stabdančios varžybas, faze dėl incidentų. Kai daugiau nei 30 automobilių lekia į vieną posūkį, ir visi nori laimėti, gero nelauk. Praėjusiais metais šių varžybų metu „Nemuno žiede“ įvyko masinė avarija, kur sudužo 12 automobilių.

Sportininkai pademonstravo meistriškumą

Na, o šiemet viskas apsivertė aukštyn kojomis. „BMW 325 Cup“ nustebino itin brandžia kova, kuri, nepaisant kelių aplaužytų buferių ar palamdytų durelių praėjo kaip niekada sklandžiai. Gražia sportine kova be incidentų stebėjosi tiek varžybų organizatoriai, tiek ir teisėjai, kurie bandė prisiminti, ar per paskutinius tris metus buvo nors vienas „BMW 325 Cup“ etapas be avarijų. Vienodų BMW automobilių varžybose triumfavo latvis Ricards Subeckis. Antras – šią seriją pamilęs prancūzas Leo Messenger, o ant trečio podiumo laiptelio užlipo lietuvis Ramūnas Grigaitis.

Tvarkingomis lenktynėmis stebino ir kitos kategorijos. Kėbulinių automobilių Baltijos šalių čempionato serijoje dominavo Gediminas Bilinskas su dyzeliniu BMW E46, nors antrojo važiavimo metu jam į atlapus jau kabinosi Tomas Jatkevičius, su tokiu pat, tik benzininiu BMW automobiliu. Penktadienį sugedus automobiliui jis nesudalyvavo kvalifikacijoje, tad pirmose lenktynėse turėjo startuoti iš galo, ir irtis pro daugiau nei 20-ies skirtingų klasių automobilių koloną į priekį. Antrose 10-ies ratų lenktynėse jis jau paliko iki 2-os vietos, tačiau susumavus dviejų važiavimų rezultatus Tomas liko trečias. Antroje vietoje BTC3 kategorijoje – Vaidas Budrys. BTC1 nugalėjo Dovydas Akstinas su „Renault Twingo“, BTC2 – estas Simo Lind su „Honda Civic“, o BTCGT – Tautvydas Lašas su BMW M3.

Čia vyko ir latvių itin pigių automobilių ABC lenktynės, kuriose dalyviai varžosi mažytėmis mašinėlėmis, turinčiomis ne didesnius nei 1,3 litro darbo tūrio variklius, pasiekiančius ne daugiau nei 75 AG. Jos lėtos, tačiau sportininkams suteikia gerokai daugiau improvizacijos trajektorijų prasme nei bet kokie kiti automobiliai, dėl jų važiavimai būna ne ką mažiau intensyvūs nei „BMW 325 Cup“, ir ABC dalyviai parodo, kad lenkimus galima atlikti net, kur kitiems atrodo, būtų neįmanoma. Čia ant podiumo eilės tvarka užlipo Kristaps Stikuts, Kristaps Lapinieks ir Nauris Agafonovs. Visi varžėsi „Toyota Yaris“ modeliais. Kiek greičiau už ABC dalyvius finišą pasiekė V1600 įskaitos nugalėtojas Raivis Meilands.

Teisėjai nei viename iš 8 tą dieną vykusių sprinto lenktynių važiavimų neturėjo papildomo darbo. Saugos elektromobilis „Ford Mustang Mach-e“ tik lydėjo dalyvius į startą, o gelbėjimo automobiliu „Ford Ranger Raptor“ po važiavimų teisėjai lėkdavo į trasą tik akmenukų nuo asfalto pavalyti.

Kas buvo greičiausi „Time Attack“ sesijose?

Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato B lygos važiavimuose R2000 klasėje greičiausias buvo Kristupas Šablinskas su „Honda Civic“, R3000 klasėse – Aurimas Kairys su „BMW 325“, o GT klasėje ir absoliučiai – Karolis Blėdis su „Audi S4“. Jis buvo greičiausias ir „Time Attack“, lenktynių disciplinoje, vieną 3,35 km ilgio „Nemuno žiedo“ ratą įveikęs per 1:16.482.

„Time Attack“ PRO3000 kategorijoje greičiausias buvo Gediminas Bilinskas, jo laikas – 1:17.428. PRO2000 nugalėjo Tadas Petukauskas su „Honda Civic“, ratą įveikęs per 1:20.079. „BMW 325 Cup“ kategorijoje greičiausiu lenktynių laikui dalyviu buvo Egidijus Gražys, kurio laikas – 1:22.276.

O štai nugalėtojai standartinių ir modifikuotų automobilių kategorijose: su istoriniu automobiliu greičiausiai važiavo antros kartos „Volkswagen Golf GTI“ vairuotojas Egidijus Iminavičius (1:31.357). SEMI2000 nugalėjo Agnius Narbutas su „Honda Civic“ (1:24.908), SEMI3000 – Grantas Mackevičius su BMW E36 (1:23.554), o SEMI3000+ - Lukas Švedas, kurio „Toyota MR2“ pirmojoje sesijoje vos įveikus greičiausią ratą sugedo (1:24.362). STC2000 greičiausias buvo Mantas Vrubliausias su „Subaru BRZ“ (1:27.463), STC3000 – Mindaugas Baranauskas su BMW 325 (1:25.186), o STC3000+ Simonui Balčiūnui pavyko nugalėti šios klasės ilgametį lyderį Vytą Bilinską. Jis su BMW 323Ti ratą apvažiavo per 1:20.591 min.

Bendrą „Ring Challenge“ ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapą besileidžiant saulei šeštadienį vainikavo „Nankang Endurance Academy“ 2 valandų ištvermės lenktynės, kuriose veiksmas tiesiog virte virė, ir čia nutiko viena didesnių avarijų: ABC įskaitos „Toyota Yaris“ vertėsi Ąžuolo posūkyje. Galiausiai, čia pergalę šventė lietuviai, apstoję visus bendros įskaitos podiumo laiptelius. Greičiausi – „Soderus Racing“ su „Cupra Leon“. Antroje vietoje – „Diesel Power“ su BMW, o trečioje – šeimyninis Ramūno ir Tito Čapkauskų ekipažas su BMW M3.

Tai buvo bene ilgiausia lenktynių diena metuose. „Time Attack“ dalyviai į pirmą sesiją išvažiavo 8 ryto, o paskutiniai nugalėtojų šampano purslai iššovė prieš 11 vakaro jau sutemus. Pažiūrėti

lenktynių susirinko maždaug tūkstantis žiūrovų. Tiek „Nemuno žiedas“ jau senai nematė. Juos į lenktynių šurmulį įtraukė renginio partneriai „Švaros broliai“: žiūrovai turėjo kaip įmanoma geriau nuvalyti langus sportiniam automobiliui, darbą įvertinę ekspertai geriausius apdovanojo švaros centrų kuponais. Vėliau juokavo, kad lenktynės praėjo tvarkingai, be avarijų vien tik todėl, kad sportininkai matė, kur važiuoti. Tuo tarpu mechanikai varžėsi ratų keitimo rungtyje. Greičiausiai, vos per 57 sekundes automobilį pakėlė ir du ratus pakeitė latvių „Rode Racing“ komandos mechanikas.

Kitas Baltijos šalių žiedinių lenktynių etapas vyks Estijoje, Parnu rugpjūčio 18-20 dienomis, o trečiasis ir paskutinis „Ring Challenge“ – rugsėjo 23-ią „Nemuno žiede“.