Aukščiausia klasė: 58 taškus sukratęs Devinas Bookeris atkeršijo Jono Valančiūno ekipai

„Pelikanams“ tai buvo trečioji nesėkmė iš eilės, o Finikso ekipa šventė antrąją pergalę paeiliui.

Praėjusią savaitę šios ekipos kovėsi net du sykius ir abejuose tuomet pergalę šventė „Pelicans. Tiesa, tuose mačuose „Suns“ vertėsi be traumuoto Devino Bookerio.

Tose rungtynėse tarp lyderiaujančių Vakarų konferencijos komandų netrūko aistrų, o žaidėjai pirmojo susitikimo pabaigoje kibo vieni kitiems į atlapus po Ziono Williamsono dėjimo pačioje mačo pabaigoje.

Būtent jis ir tapo didžiausia mįsle „Pelicans“ gynybai. „Suns“ gynėjas rungtyniavo 42 minutes, įmetė net 58 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas bei 3 sykius prasižengė. Tai buvo rezultatyviausios žaidėjo rungtynės šį sezoną.

Down by 24 points, Devin Booker put the entire arena on his back and scored 58 points to win. An absurd performance and possibly the best of his career. pic.twitter.com/NdswyDhoPy