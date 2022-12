Pratęsimą išplėšę „Pelicans“ nusileido „Jazz“

Ketvirtajame kėlinyje likus 12 sekundžių skyrusį 2 taškų skirtumą, Jutos krepšininkai padidino iki trijų, tačiau taiklus Trey Murphy III tritaškis likus dviems sekundėms iki rungtynių pabaigos išlygino skirtumą iki 123:123 ir komandos ėjo į pratęsimą.

Visgi išplėštas pratęsimas nebuvo palankus „Pelicans“. Taikliai sumetę 9 taškus „Jazz“ krepšininkai atitrūko nuo Jono Valančiūno atstovaujamos komandos ir išplėšė jau antrąją pergalę iš eilės prieš „Pelicans“.

Lietuvis aikštelėje per 26 min. pelnė 6 taškus (3/6 dvit.) ir atkovojo 9 kamuolius. Geriausiai Naujojo Orleano komandos pusėje pasirodė Zionas Williamsonas. Jis per 41 min. sumetė net 31 tašką, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Taip pat įspūdingus 28 taškus sumetė ir CJ McCollumas, tačiau to „Pelicans“ neužteko.

„Jazz“ pusėje taikliausiai taškus metė Jordanas Clarksonas. Per 38 min. jis savo komandos sąskaitą papildė net 39 taškais. Nedaug nuo komandos lyderio atsiliko ir suomis Lauri Markkanenas su 31 tašku.

