Augantis Lietuvos krepšinio talentas Indrušaitis debiutui NCAA ruošis prestižinėje JAV akademijoje

17-metis lietuvis savo „Twitter“ paskyroje su sekėjais pasidalino naujienomis, kad išvyksta į „Brewster Academy“, kur ruošis debiutui NCAA. Ten jis jau yra pasiekęs sutarimą su Ajovos universiteto „Cyclones“ komanda, kur studijas pradės kitąmet – 2024-aisiais.

„Brewster Academy“ taip pat teko treniruotis ir augančiai Lietuvos krepšinio pažibai Matui Buzeliui.

Šiuo metu N. Indriušaitis ruošiasi U18 Europos čempionatui, o pernai U16 čempionate jis buvo vienas Lietuvos komandos vedlių. 198 cm ūgio lietuvis turnyre per 26 minutes rinko 15,1 taško (36 procentai tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei 12,3 naudingumo balo.

Iowa State commit Nojus Indrusaitis has announced that he will be attending Brewster Academy next season 🔥🔥@i_nojus | @BrewsterHoops pic.twitter.com/jUDl7QhW7L