Atsitiesęs Luka Dončičius su „Mavericks“ įveikė „Thunder“ ir persvėrė serijos rezultatą į savo pusę

Vakarų pusfinalio serija dabar yra 3-2, o kitos rungtynės bus žaidžiamos Dalase.

Vedlys į pergalę šįkart buvo trigubą dublį surinkęs Luka Dončičius. Po ne tokių gerų rungtynių slovėnas sugrįžo naujomis jėgomis, surinko 31 tašką, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Prie pergalės 19 taškų prisidėjo Derrickas Jonesas jaunesnysis.

Antrajame ketvirtyje Dalasas pirmavo 15 taškų, į pertrauką išėjo rezultatu 54:44 ir, nors A. Gilgeousas-Alexanderis trečiajame ketvirtyje pelnė 14 taškų, Dalasas vis tiek pirmavo 79:67.

Luka dropped a triple-double to put the @dallasmavs one win away from the WCF!



💫 31 PTS

💫 10 REB

💫 11 AST

💫 5 3PM



DAL leads 3-2 | Game 6: Saturday, 8:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/zEdIKoBJAl

REKLAMA