„Atsiprašau už tai, kad nugalėjau lenkę“: Radome – Ukrainos tenisininkių ašaros ir padėka Lenkijos žmonėms

Galingą sudėtį į Lenkiją atsiuntusi Ukrainos rinktinė savo sirgalių E grupėje nenuvylė. Ukrainietės 3:0 nugalėjo Lenkiją, 2:1 pranoko Šveicariją, grupėje užėmė pirmą vietą ir pateko į finalų savaitę.

Ukraina šiam turnyrui surinko beveik stipriausią įmanomą sudėtį. Vienetų mačus žaidė Elina Svitolina (WTA-18) ir Marta Kostiuk (WTA-25), o dvejetų – Liudmyla Kičenok (WTA dvejetų-9) ir Nadija Kičenok (WTA-49). Rinktinėje dar buvo Katarina Zavacka (WTA-263), pasirodžiusi jau mažai ką lėmusiame paskutiniame dvejetų mače su Šveicarija. Tuo tarpu Lenkijos rinktinei padėti atsisakė geriausia šalies tenisininkė Iga Swiatek (WTA-2).

Ukrainietėms ši akistata buvo labai emocinga. M. Kostiuk, skambant Ukrainos himnui, nesutramdė ašarų, o E. Svitolina jautriai dėkojo Lenkijai ir jos žmonėms už pagalbą Ukrainai.

