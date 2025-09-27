ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje pusfinalis: Vilius Gaubas – Ignacio Buse (GYVAI)

Šie tenisininkai kiek anksčiau šiemet jau buvo susitikę ATP „Challenger“ turnyre Ispanijoje. Tąkart turnyras irgi vyko ant grunto, mačas irgi buvo žaidžiamas pusfinalyje, o V. Gaubas iškovojo pergalę – 6:4, 4:6, 6:4. Vėliau lietuvis tapo ir viso turnyro nugalėtoju.
I. Buse 2022 m. ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pakilęs iki 9-os vietos. Tais pačiais metais jis su tautiečiu Gonzalo Bueno pasiekė „Roland Garros“ jaunių dvejetų finalą, kuriame 4:6, 0:6 krito prieš Edą Butvilą ir kroatą Milį Poljičaką.
ATP reitinge I. Buse prieš keletą savaičių pasiekė sau rekordinę – 112-ą – vietą. Jau aišku, kad po turnyro Lisabonoje tenisininkas tą rekordą dar labiau pagerins.
Peru tenisininkas per karjerą yra laimėjęs 3 ITF vyrų vienetų turnyrus ir 2 ATP „Challenger“ titulus. Pastaruosius 2 trofėjus I. Buse iškovojo šiemet ant grunto: birželį triumfavo Vokietijoje, o rugsėjį – Ispanijoje.
I. Buse šiuo metu yra labai geros sportinės formos. Rugpjūčio viduryje jis pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje pusfinalį, vėliau pirmą kartą karjeroje po kvalifikacijos pateko į „US Open“ pagrindinį etapą ir ten metė iššūkį pačiam Benui Sheltonui (3:6, 2:6, 4:6), tada laimėjo minėtą turnyrą Ispanijoje, vėliau laimėjo abu mačus Daviso taurėje ir dabar gali pasigirti net 10-ies pergalių serija.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 50 ATP vienetų reitingo taškų ir 12 110 eurų, o finale jo lauktų portugalas Henrique Rocha (ATP-171) arba buvusi 60-oji pasaulio raketė italas Stefano Travaglia (ATP-239). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 25 ATP vienetų reitingo taškus bei 7225 eurus.
V. Gaubas virtualiame ATP reitinge dabar yra 159-as, o pergalė pusfinalyje jį pakeltų į 149-ą vietą. Artimiausiomis savaitėmis V. Gaubui tereikia „apginti“ 6 pernai tokiu metu iškovotus taškus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.
