ATP „Challenger“ turnyras Prancūzijoje: Edas Butvilas – Robinas Bertrandas (GYVAI)

Lietuvis šį prancūzą įveikė tiek 2023 m. (7:5, 6:1), tiek 2024 m. (6:2, 6:3). Abu tie mačai vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir turnyre Prancūzijoje.
Dar anksčiau – 2022 m. – R. Bertrandas ITF turnyro Portugalijoje kvalifikacijos antrajame rate pralaimėjo kitam lietuviui Viliui Gaubui – 7:6 (7:5), 2:6, [6:10]. Tąkart irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos.
ITF jaunių turnyruose R. Bertrandas yra pralaimėjęs Matui Vasiliauskui ir nugalėjęs Ainių Sabaliauską. 2020 m. prancūzas žaidė Šiauliuose, kur pasiekė ITF jaunių turnyro ketvirtfinalį. Jaunių reitinge prancūzas aukščiausiai buvo pakilęs iki 59-os pozicijos.
ATP reitinge R. Bertrandas šį sausį buvo pasiekęs sau rekordinę – 260-ą – vietą. Per karjerą prancūzas yra laimėjęs 8 profesionalų vienetų turnyrus: 7 ITF ture ir 1 – ATP „Challenger“. Šiemet prancūzas laimėjo 2 ITF turnyrus. ATP „Challenger“ ture šiemet R. Bertrandas toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tą jis padarė vos prieš savaitę Graikijoje.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų praėjusią savaitę lietuvį pusfinalyje eliminavęs Austrijos atstovas Jurijus Rodionovas (ATP-154) arba prancūzas Matteo Martineau (ATP-270). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
