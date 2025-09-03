Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

ATP „Challenger“ turnyras Prancūzijoje: Edas Butvilas – Robinas Bertrandas (GYVAI)

2025-09-03 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 15:30

Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Cassis Open Provence by Cabesto“ vyrų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 22-ejų prancūzu Robinu Bertrandu (ATP-297). Mačas prasidės apie 17.25 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas („Rafa Nadal Academy“ nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Cassis Open Provence by Cabesto“ vyrų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 22-ejų prancūzu Robinu Bertrandu (ATP-297). Mačas prasidės apie 17.25 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

REKLAMA
0

Lietuvis šį prancūzą įveikė tiek 2023 m. (7:5, 6:1), tiek 2024 m. (6:2, 6:3). Abu tie mačai vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir turnyre Prancūzijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar anksčiau – 2022 m. – R. Bertrandas ITF turnyro Portugalijoje kvalifikacijos antrajame rate pralaimėjo kitam lietuviui Viliui Gaubui7:6 (7:5), 2:6, [6:10]. Tąkart irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos.

REKLAMA
REKLAMA

ITF jaunių turnyruose R. Bertrandas yra pralaimėjęs Matui Vasiliauskui ir nugalėjęs Ainių Sabaliauską. 2020 m. prancūzas žaidė Šiauliuose, kur pasiekė ITF jaunių turnyro ketvirtfinalį. Jaunių reitinge prancūzas aukščiausiai buvo pakilęs iki 59-os pozicijos.

REKLAMA

ATP reitinge R. Bertrandas šį sausį buvo pasiekęs sau rekordinę – 260-ą – vietą. Per karjerą prancūzas yra laimėjęs 8 profesionalų vienetų turnyrus: 7 ITF ture ir 1 – ATP „Challenger“. Šiemet prancūzas laimėjo 2 ITF turnyrus. ATP „Challenger“ ture šiemet R. Bertrandas toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tą jis padarė vos prieš savaitę Graikijoje.

REKLAMA
REKLAMA

E. Butvilui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų praėjusią savaitę lietuvį pusfinalyje eliminavęs Austrijos atstovas Jurijus Rodionovas (ATP-154) arba prancūzas Matteo Martineau (ATP-270). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų