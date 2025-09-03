Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rekordinis „Hegelmann“ pardavimas – atšauktas

2025-09-03 14:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 14:33

„Hegelmann“ informuoja, jog Kadero Njoya Abdelio persikėlimas į Norvegiją yra atšaukiamas.

Kaderas Njoya Abdelis | Klubo nuotr.

Kaderas Njoya Abdelis | Klubo nuotr.

0

Transferų langas Norvegijoje užsidarė vakar, rugsėjo 2 d. Po konstruktyvių diskusijų, visos šalys vieningai sutiko, kad perėjimo šiuo metu užbaigti nepavyks.

Žaidėjas ir toliau lieka svarbia mūsų komandos dalimi ir yra pasiruošęs padėti komandai artėjančioje, iššūkių kupinoje sezono dalyje

Priminsime, kad prieš kelias dienas Kauno rajono klubas džiaugėsi, jog rezultatyviausias A lygos puolėjas už daugiau nei 250 tūkst. eurų išvyksta į Norvegijos aukščiausios lygos „Sandefjord“ klubą, o mėlynai balti dar užsitikrino 10 proc. nuo žaidėjo ateities pardavimo sumos. Tai turėjo tapti rekordiniu klubo pardavimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kaderas Njoya Abdelas | Klubo nuotr.
„Hegelmann“ pardavė A lygos rezultatyviausią žaidėją į Norvegiją už rekordinę sumą (1)

