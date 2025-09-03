Rekordinis „Hegelmann“ pardavimas – atšauktas

Transferų langas Norvegijoje užsidarė vakar, rugsėjo 2 d. Po konstruktyvių diskusijų, visos šalys vieningai sutiko, kad perėjimo šiuo metu užbaigti nepavyks.
Žaidėjas ir toliau lieka svarbia mūsų komandos dalimi ir yra pasiruošęs padėti komandai artėjančioje, iššūkių kupinoje sezono dalyje
Priminsime, kad prieš kelias dienas Kauno rajono klubas džiaugėsi, jog rezultatyviausias A lygos puolėjas už daugiau nei 250 tūkst. eurų išvyksta į Norvegijos aukščiausios lygos „Sandefjord“ klubą, o mėlynai balti dar užsitikrino 10 proc. nuo žaidėjo ateities pardavimo sumos. Tai turėjo tapti rekordiniu klubo pardavimu.
