  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Butvilas Prancūzijoje nusileido Bertrandui ir pasitraukė iš ATP „Challenger“ turnyro

2025-09-03 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 19:15

Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Cassis Open Provence by Cabesto“ vyrų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) po 1 valandos 45 minučių kovos 4:6, 3:6 pralaimėjo 22-ejų prancūzui Robinui Bertrandui (ATP-297), nors anksčiau abu kartus jį buvo įveikęs.

Edas Butvilas (Open Castilla y Leon Villa de El Espinar nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Prancūzijoje vykstančio ATP „Challenger" serijos „Cassis Open Provence by Cabesto" vyrų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) po 1 valandos 45 minučių kovos 4:6, 3:6 pralaimėjo 22-ejų prancūzui Robinui Bertrandui (ATP-297), nors anksčiau abu kartus jį buvo įveikęs.

0

Mačo pradžia E. Butvilui buvo labai nesėkminga – lietuvis nerealizavo dviejų „break pointų“, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir atsiliko net 0:4. Aštuntajame geime E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją ir kiek sumažino deficitą. Visgi, dešimtajame geime lietuvis „break pointo“ susikurti nepajėgė ir pralaimėjo setą rezultatu 4:6.

Antrojo seto pradžioje lietuvis nerealizavo „break pointo“, o jau kitame geime po labai įtemptos kovos pralaimėjo savo padavimų seriją. Šeštajame geime E. Butvilas atstatė pusiausvyrą (3:3), bet tuo džiaugėsi neilgai, nes jau kitame geime nesėkmingai žaidė savo padavimų metu. Devintajame geime lietuvis pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir iškrito iš turnyro.

Lietuvis šį prancūzą įveikė tiek 2023 m. (7:5, 6:1), tiek 2024 m. (6:2, 6:3). Abu tie mačai vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir turnyre Prancūzijoje.

Dar anksčiau – 2022 m. – R. Bertrandas ITF turnyro Portugalijoje kvalifikacijos antrajame rate pralaimėjo kitam lietuviui Viliui Gaubui7:6 (7:5), 2:6, [6:10]. Tąkart irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos.

ITF jaunių turnyruose R. Bertrandas yra pralaimėjęs Matui Vasiliauskui ir nugalėjęs Ainių Sabaliauską. 2020 m. prancūzas žaidė Šiauliuose, kur pasiekė ITF jaunių turnyro ketvirtfinalį. Jaunių reitinge prancūzas aukščiausiai buvo pakilęs iki 59-os pozicijos.

ATP reitinge R. Bertrandas šį sausį buvo pasiekęs sau rekordinę – 260-ą – vietą. Per karjerą prancūzas yra laimėjęs 8 profesionalų vienetų turnyrus: 7 ITF ture ir 1 – ATP „Challenger“. Šiemet prancūzas laimėjo 2 ITF turnyrus. ATP „Challenger“ ture šiemet R. Bertrandas toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tą jis padarė vos prieš savaitę Graikijoje.

E. Butvilui už žaidimą turnyre atiteko 950 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

