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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

ATP „Challenger“ turnyras Porte: Edas Butvilas – Moezas Echargui (GYVAI)

2026-10-01 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 13:30
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Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) aštuntfinalyje susitinka su titulą ginančiu 33-ejų tunisiečiu Moezu Echargui (ATP-371). Mačas prasidės apie 15 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) aštuntfinalyje susitinka su titulą ginančiu 33-ejų tunisiečiu Moezu Echargui (ATP-371). Mačas prasidės apie 15 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

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Šie tenisininkai anksčiau susitiko net 3 kartus. 2025 m. tame pačiame Porto turnyre ant kietos dangos tunisietis laimėjo rezultatu 4:6, 6:3, 6:3, o vėliau tais pačiais metais ant kietos dangos Italijoje lietuvis pasiekė revanšą – 6:4, 6:2. Šiemet prestižinio Vimbldono turnyro kvalifikacijoje ant žolės pranašesnis buvo M. Echargui – 3:6, 7:5, 6:3.

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M. Echargui per karjerą yra laimėjęs 17 profesionalų vienetų turnyrų: 14 – ITF ture ir 3 – ATP „Challenger“. Net 16 iš 17 titulų tunisietis laimėjo žaisdamas ant kietos dangos, o praėjęs sezonas tunisiečiui buvo geriausias gyvenime. Per 2025 m. tunisietis laimėjo net 9 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Iki praėjusių metų M. Echargui net neturėjo ATP „Challenger“ vienetų turnyrų titulų. Praėjusio sezono pabaigoje tunisietis pasiekė ir sau rekordinę – 134-ą – vietą ATP reitinge.

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Šiemet M. Echargui startavo prastai – jis per pusmetį tik viename ATP „Challenger“ turnyre sugebėjo pasiekti bent ketvirtfinalį. Į Vimbldoną tunisietis atvyko turėdamas 8 pralaimėjimų seriją, kurią nutraukė būtent prieš E. Butvilą. Rugpjūčio pabaigoje M. Echargui žaidė ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje pusfinalyje, o rugsėjo viduryje ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje nukeliavo iki ketvirtfinalio.

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Šią savaitę M. Echargui jau spėjo nugalėti buvusią 23-iąją pasaulio raketę bosnį Damirą Džumhurą (ATP-102) – 7:5, 6:0.

E. Butvilui pergalė atneštų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 6160 eurų, o ketvirtfinalyje jo lauktų britas Toby Samuelis (ATP-98) bei šveicaras Jerome‘as Kymas (ATP-286). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 8 reitingo taškais bei 3530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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