„Atletico“ pratęsė sutartį su visą karjerą klube praleidusiu kapitonu

„Atletico“ akademijos auklėtinis čia praleido visą savo karjerą. 2009 metais pirmoje komandoje debiutavęs žaidėjas gindamas šios ekipos garbę jau sužaidė 626 rungtynes ir pagal šį rodiklį yra pirmas komandos istorijoje.

32-ejų metų futbolininkui „Atletico“ įteikė netradicinę sutartį. Nors oficialiai kontraktas pratęstas vieniems metams iki 2025 metų vasaros, pabrėžtina, jog po kiekvieno sezono žaidėjui nusprendus pratęsti karjerą sutartis bus pratęsta dar vieneriems metams.

Koke has signed a new deal with Atleti until 2025.



He’s been with the club since 2000 ❤️🤍 pic.twitter.com/9zzrG14dkO