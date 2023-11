Atėjo tiesos akimirka: A lygos finiše – bronzos medalių ir išlikimo klausimai

„Kauno Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Lapkričio 12 dieną, 14.55 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3, 1:1, 4:0

„Kauno Žalgiris“ dar kartą pademonstravo akiai patrauklų puolimą bei praėjusią savaitę įveikė Vilniaus „Riterius“. Laimėjimas sostinėje leido išlikti kovoje dėl bronzos, tačiau norint tai pasiekti – reikia nugalėti „Hegelmann“ ekipą bei tikėtis FA „Šiauliai“ pralaimėjimo. Galimybės – minimalios, tiesa, pergalė paskutiniajame ture bet kuriuo atveju leistų pakilti bent jau į 4-ąją poziciją. Laikinasis komandos vyr. treneris Nerijus Mačiulis galės verstis gilia sudėtimi, į rikiuotę sugrįžo ir ispanas Xabi Auzmendi.

„Hegelmann“ klubas lemiamą mačą pasitinka irgi geromis nuotaikomis. Po pergalės prieš Vilniaus „Žalgirį“ mėlynai balti pakilo į 3-iąją vietą bei, iškovoję pergalę, net ir šiauliečiams nugalėjus, džiaugtųsi istorine bronza. Andrius Skerla irgi šiuo metu turi gilią sudėtį, visgi, praėjusio susitikimo nebaigė pakeistas Thompsonas Gavi. Lenktynėse dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo Filipas Dangubičius tik vienu įvarčiu atsilieka nuo Mathiaso Oyewusi, tad ir čia intriga laikysis iki paskutinių minučių.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Lapkričio 12 dieną, 14.55 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:0, 2:1

Abi šios komandos taip pat dar nežino savo galutinės vietos turnyro lentelėje.

Sūduviečiai praėjusiame ture galėjo užsitikrinti 6-ąją vietą, tačiau Gargžduose patyrė pralaimėjimą ir žengia septinti, nuo „Bangos“ atsilikdami bei turėdami prastesnį tarpusavio rungtynių rezultatą. Lygiosios marijampoliečiams netinka, pergalė – leistų Dovydo Lastausko treniruojamai komandai pakilti laipteliu aukščiau, jei gargždiškiai nenugalės Šiauliuose. Vis dėlto „Sūduva“ turės svarių netekčių aikštės viduryje, kadangi dėl diskvalifikacijų negalės žaisti du saugai – Ernestas Burdzilauskas ir Maksymas Pyrogovas.

„Riterių“ padėtis šiame komponente yra dėkingesnė – nėra nė vieno diskvalifikuoto žaidėjo. Tiesa, praėjusiame susitikime nežaidė Deimantas Rimpa ir Ianas Soleras, bet į rikiuotę sugrįš serbas Nikola Popovičius. Sostinės klubas 2 taškais atsilieka nuo Telšių „Džiugo“, tad Marijampolėje pergalė yra būtina, taip pat reikia sulaukti džiugiečių pralaimėjimo Panevėžyje. Konkurentų lygiosios taip pat nenudžiugintų, kadangi „Riterius“ tokiu atveju išgelbėtų tik pergalė 8 įvarčių pranašumu.

FA „Šiauliai“ – Gargždų „Banga“. Lapkričio 12 dieną, 14.55 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:1, 1:1

Šiauliečiai namuose sieks nutraukti ilgą nelaimėtų dvikovų seriją.

Net ir pralaimėję FA „Šiauliai“ žemiau 4-osios pozicijos nenusileis, tačiau tai Mindaugo Čepo kariaunai būtų menka paguoda, nes didžioji dalis sezono buvo praleista pirmame trejete. Aritmetika paprasta – šiauliečiams reikia nepralaimėti ir turėti daugiau taškų negu „Hegelmann“. Nepaisant to, kad šeimininkai yra pakankamai akivaizdūs susitikimo favoritai, juos slėgs psichologinis spaudimas dėl nuo vasaros pabaigos tebesitęsiančios nelaimėtų dvikovų serijos, be to, dėl diskvalifikacijų nežais net trys žaidėjai – Lukas Paukštė, Domantas Šimkus bei Simonas Urbys.

„Banga“ sezono finiše irgi bus kaip reikiant nukraujavusi – Carlosas Eduardo, Dovydas Norvilas ir Justinas Januševskis yra diskvalifikuoti. Praėjusiame mače registruotas nebuvo emocinis lyderis Robertas Vėževičius. Gargždų klubas yra geroje situacijoje kovoje dėl 6-osios vietos, nes „Sūduvos“ varžovams paskutiniojo turo akistata irgi bus žūtbūtinė. Išsilaikius dabartinėje pozicijoje, gargždiškiai sezoną galės vertinti labai aukštu balu, tiesa, jų pasirodymo kokybė Šiauliuose prognozuoti labai sunku.

„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 12 dieną, 14.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 4:0, 3:0

Džiugiečiai susigrums su vieninteliu varžovu, iš kurio šiemet neatėmė nė vieno taško.

„Panevėžys“ efektingu stiliumi nutraukė lygiųjų seriją, kai Kwadwo Asamoah pelnyto įvarčio buvo pasiekta pergalė Alytuje. Panevėžiečiai po daugiau negu mėnesio sugrįš į savo stadioną ir tai bus pirmas kartas, kai jie namuose žais būdami čempionais. Komandos futbolininkai ne sykį akcentavo, jog čempionatą nori baigti su vienu pralaimėjimu, tad ryškaus atsipalaidavimo tikėtis sunku. „Panevėžiui“ dėl diskvalifikacijos nepadės Ariagneris Smithas, dar keletas futbolininkų pakviesti į rinktines, tad galbūt rungtynėse pamatysime mažiau žaidusį jaunimą arba kitus rotacijos žaidėjus.

„Džiugas“ praėjusią savaitę pademonstravo išskirtinį charakterį, namuose du kartus likviduodamas poros įvarčių deficitą bei išplėšdamas reikalingą tašką. Joao Prateso kariaunos atsarginių žaidėjų suolas yra gerokai aptrupėjęs, prie traumą patyrusio Motiejaus Burbos prisidėjo ir pagrindinis vidurio gynėjas Tomas Rapalavičius. Žemaitijos ekipa po ilgesnės pertraukos prapliupo įvarčiais, visgi, sekmadienį reiks kur kas labiau akcentuotis į gynybą. Net ir lygiosios, nesukūrus „Riteriams“ stebuklo Marijampolėje, leistų antrus metus iš eilės žaisti pereinamąsias rungtynes.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus „Dainava“. Lapkričio 12 dieną, 14.55 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:0, 2:0

Tai bus paskutinės ilgamečio žalgiriečio ir Lietuvos rinktinės futbolininko Sauliaus Mikoliūno karjeros rungtynės.

LFF stadione įvyks vienintelis mačas, kuris neturės įtakos galutinėms ekipų pozicijoms turnyro lentelėje. Žalgiriečiai pirmenybėse finišavo antri, dainaviečiai – aštunti. „Žalgiris“ praėjusį šeštadienį Kaune sužaidė blankias rungtynes, per pastaruosius penkis mačus buvo patirti net trys pralaimėjimai. Vis dėlto paskutinis S. Mikoliūno karjeros mačas turėtų labiau motyvuoti žalgiriečius, o M. Oyewusi – siekis išsilaikyti rezultatyviausio pirmenybių žaidėjo rolėje. Tarpusavio akistatose „Žalgiris“ šiemet nepraleido nė vieno įvarčio.

„Dainava“ labai apmaudžiai prarado lygiąsias prieš „Panevėžį“ ir nebeturi galimybių pakilti iš 8-osios pozicijos. Tiesa, dvikovoje prieš čempioną dainaviečiai sužaidė pakankamai kokybišką mačą ir buvo verti lygiųjų. Pozityvu Sergejui Kuznecovui turėjo tapti į rikiuotę grįžę futbolininkai. Lengvo mačo „Žalgiris“ negali tikėtis – „Dainava“ visuose tarpusavio susitikimuose pasiūlydavo atkaklią kovą, alytiškius taip pat tribūnose įkvėps prieš principinį oponentą sieksiantys nenusileisti „Dzūkų tankai“.

