„Liverpool“ žvaigždės tėtis saugus – pavyko išvaduoti iš sukilėlių nelaisvės

Priminsime, kad Luisą Manuelį Diazą ir jo žmoną Cilenis Marulandą šeimos gimtajame mieste Barrancas (Kolumbija) buvo pagrobę motociklais važiavę ginkluoti vyrai.

Kiek vėliau žmona buvo išgelbėta, tačiau L. Diazas vyresnysis vis dar buvo nelaisvėje. Pagrobimą įvykdė Nacionalinės išsivadavimo armijos (ELN) partizanų grupuotė, su kuria dėl asmenų paleidimo derėjosi ir vyriausybės atstovai.

Pranešama, kad futbolininko tėčio dar laukia medicininės apžiūra. Bet, kaip praneša anglų spauda, pirminiais duomenimis vyras nenukentėjo.

🚨 Luis Manuel Díaz, Lucho’s father, has been released today after spending the last 12 days kidnapped in Colombia.



He’s with the police now after being released, as @VickyDavilaH reports.



Wonderful news for Luis Díaz; his dad and mom are finally both free and safe. pic.twitter.com/VjYxPlx60p