Artūro Jomanto pėdsakas LKL: žiedai, svarbiausias karjeros tritaškis ir vieta tarp statistikos metraščių lyderių

38-erių krepšininkui pasitinkant karjeros saulėlydį, LKL.lt kviečia prisiminti mažeikiškio nueitą kelią, ryškiausius momentus, pasiektas aukštumas ir ilgam išliksiantį pėdsaką statistikos metraščiuose.

Visą savo karjerą, išskyrus trumpą etapą JAV koledže, A. Jomantas praleido tėvynėje. Tik pernykštis sezonas, kuomet veteranas nusprendė padėti gimtojo miesto klubui sugrįžti į aukščiausią šalies krepšinio lygą, tapo vieninteliu, kuomet jis nerungtyniavo „Betsafe-LKL“.

Dabartinis sezonas jam – 22-asis „Betsafe-LKL“. Pagal šį rodiklį legendinis žaidėjas nusileidžia tik buvusiam bendražygiui Mindaugui Lukauskiui, Lietuvos nacionaliniame čempionate sužaidusiam 23 sezonus.

REKLAMA

REKLAMA

Beveik pusę savo karjeros metų A. Jomantas praleido Vilniaus „Lietuvos ryte“. Sostinės klube jis sužaidė 9,5 sezono (2015-2016 m. sezono viduryje iš „Šiaulių“ persikėlė į „Lietuvos rytą“). 10 sezonų Vilniaus klube yra sužaidusi tik kita sostinės legenda, besidarbuojanti dabartinėje „Ryto“ sistemoje – Andrius Šležas.

REKLAMA

5 sezonai buvo praleisti Alytaus „Dzūkijoje“, 4,5 (įskaitant praėjusį NKL sezoną bei pusę šio sezono) – Mažeikių ekipoje, 2,5 sezono – Šiauliuose, 1 – Pasvalio „Pieno žvaigždėse“.

Palaipsniui kopti link skambiausių karjeros pasiekimų A. Jomantas pradėjo 2004-2006 metais, kuriuos praleido Šiauliuose. Su šio miesto klubu jis dusyk paeiliui iškovojo bronzą ir užsitarnavo vietą „Lietuvos ryte“.

Tuomet sekė du sidabro medaliai 2007 ir 2008 metais, tapę įžanga į šlovingiausius klubo ir paties A. Jomanto laikus. 2009-aisiais vilniečiai laimėjo visus penkis žaistus turnyrus, tad mažeikiškio kolekciją pagaliau papildė „Betsafe-LKL“ aukso žiedas.

REKLAMA

REKLAMA

Su šia finalo serija siejamas ir kone įsimintiniausias A. Jomanto karjeros epizodas. Ketvirtajame mače žalgiriečiai buvo arti to, jog išlygintų serijos rezultatą, tačiau rungtynių pabaigoje šaltus nervus pademonstravęs krepšininkas iš pradžių tolimu metimu sušvelnino atsilikimą, o paskutinę sekundę smeigtu tritaškiu po Chucko Eidsono perdavimo deficitą panaikino – 81:81. Per papildomas penkias minutes vilniečiai triumfavo 100:94 ir serijoje priartėjo per žingsnį nuo titulo – 3-1.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Buvome tokioje situacijoje, kur nebegalėjome rinktis, kas mes ir kaip, kamuolys atsidūrė mano rankose, – po rungtynių Basketnews.lt sakė mačo didvyris. – Turėjo mesti Chuckas Eidsonas, tačiau mano žmogus, kuris mane turėjo dengti, mane paliko ir aš tapau laisvas, gavau kamuolį ir pataikiau.“

„Nebuvo laiko galvoti. Mačiau tik bėgančias sekundes: trys, du, vienas. Nebuvo kito šanso, reikėjo pralaimėti arba bandyti mesti. Bandžiau, pavyko“, – pridūrė A. Jomantas.

REKLAMA

Dar vienas čempionų titulas su „Lietuvos rytu“ buvo pasiektas 2010-aisiais. Vėliau puolėjas su šia komanda pelnė dar keturis sidabro medalius (2011-2013, 2018 m.) bei dvi bronzas (2016 ir 2017 m.).

Naudingumo balų rekordą A. Jomantas pasiekė jau būdamas solidaus amžiaus. 2019 m. sausio 19 d. jis „Pieno žvaigždėms“ suvertė 24 taškus (11/11 baud.), atkovojo 7 kamuolius, išdalino 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo net 12 pražangų ir surinko 38 naudingumo balus. Tiesa, tąkart jo atstovauta Alytaus „Dzūkija“ po pratęsimo krito 107:110.

REKLAMA

Rezultatyviausią karjeros mačą jis sužaidė 2004 m. kovo 25 d., kuomet į „Šiaulių“ krepšį sumetė 32 taškus, bet ir tada tuometinė Mažeikių „Nafta“ neprilygo varžovams – 67:73.

Mažeikių mohikanas prieš paskutiniąsias karjeros rungtynes „Betsafe-LKL“ visų laikų statistikos metraščiuose daug kur rikiuojasi geriausiųjų dešimtuke ir net penketuke.

Pagal sužaistas rungtynes (575) A. Jomantas rikiuojasi antras, pelnomus taškus (4779) – aštuntas, atkovotus kamuolius (2691) – trečias, rezultatyvius perdavimus (1311) – ketvirtas, naudingumo balus (5997) – trečias, sužaistas minutes (12733) – trečias, išprovokuotas pražangas (1206) – ketvirtas, perimtus kamuolius (691) – trečias.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jei paskutiniajame mače A. Jomantas nedemonstruos itin sau neįprastų skaičių, jo karjeros vidurkiai bus tokie: 8,3 taško, 4,7 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10,4 naudingumo balo.

Žaidėjo CV puošia ir individualūs įvertinimai – jis buvo išrinktas geriausiai besiginančiu lygos žaidėju 2016 m., o pernai, lygai minint 30-metį, A. Jomantas buvo pripažintas „Betsafe-LKL“ legenda.

Simboliška, jog paskutinįjį mačą A. Jomantas sužais būtent prieš „Neptūną“, kuriam atstovaujantis Deividas Gailius po finalinio švilpuko perims iš mažeikiškio vyriausiojo „Betsafe-LKL“ žaidėjo estafetę.

Įdomu tai, jog susitikime dalyvaus ir kiti trys vyriausi lygos žaidėjai – 35-erių Martynas Gecevičius bei 34-erių Mindaugas Girdžiūnas ir Žygimantas Janavičius.

Paskutinį A. Jomanto karjeros mačą stebėkite nuo 19.30 val. per Go3 televiziją.