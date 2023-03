Artėjant Eurolygos kulminacijai – istorinis „Baskonia“ dominavimas vienoje statistinėje kategorijoje

Remiantis D. Garuolio skaičiavimais, „Baskonia“ savo namų arenoje žaidžia nepalyginamai geriau. Rungtyniaudami Ispanijoje jie pelno net po 94,9 taško, o žaisdami varžovų teritorijoje – vos 77,4.

Tai yra antras didžiausias skirtumas Eurolygos istorijoje. Iki rekordo baskams trūksta visai nedaug – vos 0,3 taško.

This #EuroLeague season 🇪🇸 Baskonia averages 94.9 points at home and 77.4 point in away games - difference of 17.5 points - 2nd highest all-time. pic.twitter.com/gZdAAi84dz