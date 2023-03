Maksvytis atskleidė, koks buvo paskutinės atakos planas ir pasakė, kada sugrįš Tayloras

Ketvirtadienio vakarą kauniečiai po atkaklios kovos 72:74 pralaimėjo Georgios Bartzoko auklėtiniams.

„Labiausiai skaudėjo dėl klaidų, kurių padarėme net 20. Aišku, „Olympiacos“ – mažiausiai taškų praleidžianti komanda Eurolygoje. Iš mūsų pusės trūko kažkiek fiziškiau „įeiti“ į situaciją, prisiimti kamuolį ir jį įžaisti, o ne nutraukinėti derinius, kur to daryti nereikia. Jie provokavo mus ir mes darėme klaidas.

Dvi paskutines lemiamas atakas bandė užbaigti „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas, tačiau šįkart jo metimai buvo netaiklūs.

„Tikslas buvo išlyginti rezultatą. Edgaras bandė provokuoti pražangą. Jis priėmė kamuolį, bet ne visai toje vietoje, kur norėjome. Tai buvo visų rungtynių problema. Edgaras padarė gerą prasiveržimą ir iš 10 tokių metimų sumeta įprastai turbūt kokius 9. Šiandien neįmetė.“

Kalbėdamas apie Eurolygos MVP rimtu žaidžiantį Sashą Vezenkovą ir gynybos planą prieš jį, J. Maksvytis sakė:

„Kažkiek tas planas veikė – pirmoje pusėje jis pelnė tik 9 taškus. Rungtynes jis baigė per 25 taškus. Prieš rungtynes žurnalistai sakė, kad visas žaidimas eina per Vezenkovą. Aš pasakyčiau atvirkščiai. Jis labai gerai žaidžia be kamuolio, jam sukuria progų, jis labai gera „pakerta“ ir jis labai gerai tame jaučiasi. Jo 9 dvitaškiai i 9 taip pat yra tai, dėl ko pralaimėjome. Negaliu pasakyti, kad Arnas Butkevičius labai prastai prieš jį gynėsi. Labiau nepatiko visos komandos gynyba, kai trečiajame kėlinyje „gavome“ 4 iš eilės varžovų atakas su „kirtimais“ į baudos aikštelę.“

„Žalgirio“ treneris taip pat išskyrė 18 taškų pelniusį Shaquielle'ą McKissicą: „Mes tragiškai prieš jį gynėmės, nespėjome paskui jo prasiveržimus. Taip pat nemanau, kad rungtynių gale jam metant tritaškį reikėjo ant jo šokti ir bandyti blokuoti.“

Treneris džiaugėsi, kad pavyko išsikapstyti iš vienu metu turėto 13 taškų deficito.

„Aišku, to pozityvo yra. Žaidėme prieš „topinę“ komandą. Sugebėjome grįžti į rungtynes, sugebėjo žaisti iki galo. Yra ir negatyvas – pergalės neiškovojome, padarėme 20 klaidų, kai kurios buvo provokuotos, kai kurios buvo mūsų pačių kaltė. Tai yra mūsų rezervas.“

K. Maksvytis taip pat užsiminė apie kojos patempimą besigydantį Isaiah Taylorą.

„Tokios traumos gydomos maždaug savaitę. Nežinau, ar su juo rizikuosime jau savaitgalį mače su „Neptūnu“, bet kitą savaitę jis jau garantuotai žais. Tikimės iš jo energijos.“

„Žalgiriui“ Eurolygos reguliariajame sezone liko dar 5 rungtynės.

Kitą savaitę kauniečiai išvykoje žais su Stambulo „Fenerbahče“.