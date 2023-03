A lygos turo anonsas: laukia dar vieną Vilniaus ir Kauno kaktomuša

Antradienį ir trečiadienį „Optibet A lygoje“ bus sužaistos penkerios 3-iojo turo rungtynės.

FA „Šiauliai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Kovo 14 dieną 18 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

3-iojo turo įžangoje akis į akį stos po vieną pergalę šiemet iškovojusios komandos.

Šiauliečiai per pirmuosius du turus nepraleido nė vieno įvarčio ir su 4 taškais rikiuojasi pirmame trejete. Vyr. treneris Mindaugas Čepas atkreipė dėmesį į lėčiau įsibėgėjantį komandos puolimą, tačiau žaidžiant namuose galima tikėtis kitokio impulso. „Gytarių“ stadione FA „Šiauliai“ dažniausiai pasiekdavo sau palankų rezultatą, o siauresnė aikštė leisdavo kompaktiškai gintis. Praėjusiais metais šiauliečiai prieš Kauno rajono klubą neiškovojo nė vienos pergalės ir pelnė vos vieną įvartį, tad šį antradienį yra gera proga pasigerinti sau nepalankią statistiką.

„Hegelmann“ futbolininkai praėjusį savaitgalį sulaukė šalto dušo – patirtas pralaimėjimas Marijampolės „Sūduvai“ nubraukė sezono starte iškovotą pergalę. Strategas Andrius Skerla išskyrė tarpusavio supratimo stoką aikštėje tarp atakuojančių žaidėjų ir tas atsispindėdavo paskutinėse atakų fazėse. Vis dėlto mėlynai balti, nepaisant Lazaro Sajčičiaus traumos, turi Michaelą Thuique, kuris kartais dvikovos rezultatą gali nulemti individualiu meistriškumu. Jei jam ir kitiems brazilo komandos draugams pavyks sėkmingai prisitaikyti prie siauresnio „Gytarių“ stadiono, nepralaimėtų mačų serija tarpusavio susitikimuose gali būti pratęsta iki penkių.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Kovo 14 dieną 20 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Antradienio vakarą sirgalius taip pat palepins čempiono ir vicečempiono kaktomuša.

„Kauno Žalgirio“ gynyba FA „Šiauliai“ futbolininkams buvo visiškai neįkandama, o puolime progų susikurti taip pat pavyko. Kiek daugiau nei prieš dvi savaites abi ekipos susigrūmė „Optibet LFF Supertaurėje“ ir, palyginus su ta dvikova, kauniečiai bus pajėgesni. Prie komandos prisijungė Srdžanas Spiridonovičius, be to, į rikiuotę grįžo praėjusio sezono atakų lyderis Antonas Fase. Tiesa, „Kauno Žalgiris“ vis dar vertėsi be patyrusio puolėjo Nerijaus Valskio. Pirmasis komandų tarpusavio susitikimas ir jo atomazga, suprantama, Roko Garasto auklėtinius tik dar labiau motyvuos.

Praėjusiame mače be Mathiaso Oyewusi žaidę vilniečiai ilgą laiką nesusikūrė progų, o kai jos atsirado – tapo akivaizdžios problemos su realizacija. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet vyr. treneris Vladimiras Čeburinas ieško geriausių sprendimų atakuojančioje linijoje. Jei M. Oyewusi negalės žaisti Marijampolėje, starto sudėtyje greičiausiai vėl matysime „Kauno Žalgirį“ jau kartą nubaudusį Arni Vilhjalmssoną. Bolivietis Leonardo Vaca „Optibet A lygoje“ vis dar nedebiutavo, tad galbūt jo pirmasis pasirodymas taps staigmena tiesioginiam konkurentui kovoje dėl aukščiausios pozicijos.

Gargždų „Banga“ – Telšių „Džiugas“. Kovo 15 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Be taškų vis dar esanti „Banga“ turi gerą progą reabilituotis prieš savo aistruolius.

Davido Afonso kariauna praėjusį šeštadienį pademonstravo visiškai kitokį veidą ir, palankiau susiklosčius aplinkybėmis, iš sostinės galėjo išsivežti tašką. „Bangai“ kurį laiką nepadės traumą patyręs Benas Šatkus, tačiau gargždiškiai turi pakankamai resursų žaisti trimis vidurio gynėjais, ką ir darė sostinėje. Kita vertus, varžovas – tiesioginis konkurentas, tad turėtume pamatyti atviresnį šeimininkų futbolą. Į rinktinę buvo pakviestas puolėjas Karolis Laukžemis – pastarajam netrūks motyvacijos šią savaitę pademonstruoti savo vertę. Šeimininkai šį kartą versis be diskvalifikuoto Pijaus Srėbaliaus.

„Džiugas“ po atkaklios kovos pralaimėjo namuose Alytaus DFK „Dainava“ futbolininkams, be to, pirmame kėlinyje dėl traumos buvo pakeistas puikiai pirmenybes pradėjęs Tomas Rapalavičius. Vis dėlto gana blankiai atrodę džiugiečiai po praleisto įvarčio sugebėjo mobilizuotis ir varžovams užkūrė pirtį. Tarp atakuojančių žaidėjų bus dar daugiau opcijų – komandoje jau debiutavo brazilas Viniciusas Ribeiro, be to, Aldairas Ferreira vis dar išlieka neatskleistu faktoriumi. Savotiškuose derbiuose „Džiugas“ per aštuonias akistatas dar nė karto nenugalėjo „Bangos“ ir bus motyvuotas pagaliau tą padaryti.

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Kovo 15 dieną 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Čempionato lyderiai vyks į Marijampolę, kur jų laukia kovingoji „Sūduva“.

Entuziazmu tryškę Dovydo Lastausko auklėtiniai maloniai nustebino – padovanojo savo vyr. treneriui pirmąją pergalę ir šoktelėjo į turnyro lentelės vidurį. Prie to svariai prisidėjo „Optibet A lygoje“ debiutavęs vartų sargas Giedrius Zenkevičius, kuris ir toliau turėtų ginti vartų stačiakampį. Tiesa, jo bei dar poros jaunų gynybos linijoje žaidžiančių sūduviečių laukia sunkiausias išbandymas – greiti ir individualiai pajėgūs varžovai. Vis dėlto nebuvo lengva ir panevėžiečiams, kurie teks slopinti aštrų puolėją Aivarą Emsį bei puikiai sezoną pradėjusius ukrainiečius – Maksymą Pyrogovą, Oleksijų Zbunį bei Jevheną Protasovą.

„Panevėžys“ per pirmus du turus pelnė 8 įvarčius – tą padarė net 7 skirtingi žaidėjai. Suprantama, tikėtis tokios sėkmės standartinių padėčių metu yra naivu, tačiau dinamiškos atakos, kuriose išsiskiria Ariagneris Smithas, Jeffrey Sarpongas bei Sebastianas Rinconas varžovams kels daug rūpesčių. Šiai dienai Aukštaitijos sostinės komanda turi gilų suolą – apsirgusį Tautvydą Eliošių sėkmingai pakeitė Wandersonas Melo, įspūdingu smūgiu apie save pareiškė Artemas Ščedras, taip pat į rikiuotę netrukus turėtų grįžti Marko Tomičius. Svečiai iš Panevėžio turi gerus šansus dar labiau įsitvirtinti turnyro lentelės viršūnėje.

Vilniaus „Riteriai“ – Alytaus DFK „Dainava“. Kovo 15 dieną 19.30 val. Vilnius, „Sportima“.

3-iojo rato finiše į pirmuosius taškus taikysis vis dar įvarčio nepelnę „Riteriai“.

Sostinės ekipa startavo prasčiausiai nuo 2014 metų – dar nė karto pirmenybės nebuvo pradėtos dviem pralaimėjimais iš eilės. Pastarosiose rungtynėse „Riteriams“ visiškai nieko nesigavo, maža to, dėl traumų negalėjo žaisti dar trys futbolininkai – Valdemaras Borovskis, Rokas Filipavičius ir Tomas Dombrauskis. Pozityvu yra tai, kad po diskvalifikacijos vėl savo komandai padėti galės Nikola Popovičius – pažiūrėsime, ar jo bei puolėjo Nathano Palafozo duetas kartu bus aikštėje. „Riteriai“ šio mačo pralaimėti negali, kadangi sekmadienį laukia akistata su čempionu ir po itin prasto kovo mėnesio tektų lipti iš gana gilios duobės.

DFK „Dainava“ įrodė, jog kokybiškas žaidimas 1-ajame ture nebuvo atsitiktinumas. Dainaviečiai nelengvomis sąlygomis išvykoje atrodė solidžiau bei susitikimo pabaigoje pasinaudojo varžovų klaida. Vyr. treneris Sergejus Kuznecovas pakeitimų starto sudėtyje neatliko, tačiau ir vėl po keitimų aikštėje pasirodę futbolininkai buvo pastebimi, be to, šiemet jau debiutavo Ernestas Stočkūnas. „Dainava“ trečiadienio susitikime tikrai nebus favoritė, varžovus spaus įtampa dėl prasto starto, tačiau sužaidę panašiai brandžiai kaip ir Telšiuose, dzūkai gali tikėtis bent jau taško.