„Arsenal“ paskutinėmis minutėmis išplėšė lygiąsias dvikovoje „Manchester City“

Londono „Arsenal“ klubas namuose priėmė „Manchester City“ atstovus. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1.
Jau dvikovos pradžioje svečiai sugebėjo įsiveržti į priekį. Svarbiausiu „Manchester City“ rungtynių epizodu tapo 9-ąją dvikovos minutę įvykęs greitas išpuolis. Erlingas Haalandas atliko spurtą nuo pat savo aikštės pusės iki varžovų baudos aikštelės, sulaukė savalaikio Tijjanio Reijnderso perdavimo ir atliko tikslų smūgį į vartus.
Tuo tarpu „Arsenal“ vos neišlygino rezultato kėlinio pabaigoje, bet savo komandą išgelbėjo „Manchester City“ naujokas Gianluigi Donnarumma.
Antrojo kėlinio pradžioje abi komandos apsikeitė pavojingomis progomis. Tiesa, Martinas Zubimendi nepataikė į vartų plotą, o E. Haalandą sustabdė vartininkas.
Prieš rungtynių pabaigą „City“ turėjo progą padvigubinti pranašumą, bet ja nepasinaudojo ir buvo nubausti. Jau per pridėtą laiką Gabrielis Martinelli baudos aikštelėje techniškai permetė vartininką bei išplėšė savo komandai tašką.
Po 5 turų „Arsenal“ savo sąskaitoje turi 10 taškų ir žengia antra. „Manchester City“ su 7 taškais užima 9 poziciją.
