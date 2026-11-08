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Arlovskio pasisakymas apie velionį Johnsoną sukėlė audrą – teko atsiprašyti

2026-11-08 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 15:11
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Buvęs UFC sunkiasvorių čempionas Andrejus Arlovskis atsiprašė dėl pasisakymų apie velionį Anthony „Rumble“ Johnsoną. Baltarusis tikino, kad jo žodžiai buvo neteisingai suprasti, o kalbėdamas apie pergalę gyvenime jis turėjo omenyje savo patirtį kovojant su vėžiu, o ne buvusio varžovo mirtį.

Andrejus Arlovskis | Stop kadras

Buvęs UFC sunkiasvorių čempionas Andrejus Arlovskis atsiprašė dėl pasisakymų apie velionį Anthony „Rumble“ Johnsoną. Baltarusis tikino, kad jo žodžiai buvo neteisingai suprasti, o kalbėdamas apie pergalę gyvenime jis turėjo omenyje savo patirtį kovojant su vėžiu, o ne buvusio varžovo mirtį.

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47-erių kovotojas sulaukė kritikos po interviu, kuriame prisiminė 2013 metais vykusią tarpusavio dvikovą su A. Johnsonu. Tuomet A. Arlovskis pralaimėjo amerikiečiui teisėjų sprendimu, tačiau vėliau pareiškė esąs tikrasis nugalėtojas, nes vis dar yra gyvas.

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A. Johnsonas mirė 2022 metais, būdamas vos 38-erių. Jo gyvybę nusinešė organų nepakankamumas, kurį sukėlė ne Hodžkino limfoma ir hemofagocitinė limfohistiocitozė.

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Po kilusios kritikos A. Arlovskis socialiniuose tinkluose paskelbė ilgą paaiškinimą ir pripažino, kad jo pasisakymas galėjo būti suprastas netinkamai.

„Anthony mane nugalėjo narve. Tai faktas, ir aš jį labai gerbiau kaip kovotoją. Kai sakiau, kad vis dar esu nugalėtojas, nes esu gyvas, niekada neturėjau omenyje, kad jo mirtis kažkokiu būdu tapo mano pergale. Tai neatspindi nei to, koks esu, nei mano įsitikinimų“, – rašė baltarusis.

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Jis taip pat atskleidė, kad pats net tris kartus kovojo su vėžiu. Anot kovotojo, ši patirtis privertė jį visiškai kitaip vertinti gyvenimą.

„Kai pats tris kartus susiduri su tokia liga, supranti, kokia brangi yra gyvybė. Anglų kalba nėra mano gimtoji, todėl kartais ištarti žodžiai nevisiškai perteikia tai, ką galvoju ir jaučiu. Prisiimu atsakomybę už tai, kaip nuskambėjo mano pasisakymas, ir nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau, ypač Anthony šeimos ir artimųjų“, – teigė A. Arlovskis.

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Kovotojas pabrėžė, kad tikroji jo mintis buvo visai kitokia – didžiausia gyvenimo pergalė nėra laimėta kova, o galimybė gyventi ir sulaukti dar vieno ryto.

„Anthony laimėjo mūsų kovą. Niekas to niekada nepakeis. Vėžys nėra varžybos. Mirtis nėra pergalė. Gyvenimas yra dovana. Ilsėkis ramybėje, Anthony“, – atsisveikino A. Arlovskis.

A. Arlovskis ir A. Johnsonas susikovė 2013 metų kovą vykusiame „World Series of Fighting 2“ turnyre. Pagrindinėje vakaro dvikovoje amerikietis jau pirmojo raundo pabaigoje stipriu dešinės rankos smūgiu pasiuntė varžovą į nokdauną ir kovos metu sulaužė jam žandikaulį. Nepaisant traumos, A. Arlovskis sugebėjo išgyventi visus tris raundus, tačiau teisėjai vienbalsiai pergalę skyrė A. Johnsonui – visi trys kovos teisėjai suskaičiavo rezultatą 29:28. Po dvikovos A. Johnsonas negailėjo pagarbos savo varžovui ir pripažino, kad A. Arlovskis buvo vienas iš jo sportinių idealų.

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