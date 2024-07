Argentinos futbolo asociacija kreipėsi į FIFA: apskundė rungtynes su Maroku

Problemos prasidėjo dar prieš rungtynes, kuomet susirinkę žiūrovai nušvilpė Argentinos žaidėjus ir šalies himną. Tai buvo tarsi atsakas į „Chelsea“ saugo Enzo Fernandezo rasistines skanduotes švenčiant „Copa America“ titulą.

Visgi vėliau situacija tik dar labiau pablogėjo. Prie antrojo kėlinio buvo pridėtos net 15 minučių ir tiksint paskutinėms ir sužaidus jau 16 pridėto laiko minutei Cristianas Medina galiausiai po chaotiškos atakos išlygino rezultatą. Marokiečiams praleidus įvartį šios rinktinės gerbėjai šturmavo aikštę. Jie pradėjo mėtyti daiktus į argentiniečius, šalia jų suolelio šaudė fejerverkai ir teisėjas paskelbė rungtynių finišą.

Visgi tuo metu dar nebuvo pasibaigusi VAR peržiūra įvarčiui, todėl rūbinėse buvusios komandos turėjo kantriai laukti, kokį sprendimą priims teisėjas. Praėjus beveik valandai teisėjas priėmė sprendimą peržiūrėti šį epizodą. Jei įvartis būtų įskaitytas, rungtynės būtų pabaigtos, o jei būtų užfiksuota nuošalė – dvikova būtų pratęsta dar trims minutėms.

Dėl šios priežasties abi komandos iš rūbinių grįžo nežinodamos, ar joms dar teks žaisti ir atlikinėjo apšilimą be naujienų apie tai, ar tai daro ne be reikalo. Galiausiai teisėjai užfiksavo nuošalę ir komandos žaidė dar tris minutes. Iš viso nuo šios dvikovos starto iki pabaigos praėjo 4 valandos ir 7 minutės. Tai yra ilgiausiai trukusi oficiali dvikova per visą istoriją.

Argentinos rinktinė liepos 27-ąją dieną žais grupių etapo rungtynes su Iraku, o 30-ąją dieną susitiks su Ukrainos futbolininkais.