Olimpinio futbolo turnyro starte – visiškas chaosas Maroko ir Argentinos mače

Šiose rungtynėse netrūko įvykių. Marokiečiai įgijo dviejų įvarčių pranašumą po Soufiane Rahmi dublio, bet po keitimo pasirodęs Giuliano Simeone sugrąžino rungtynėse intrigą.

Prie antrojo kėlinio buvo pridėtos net 15 minučių ir tiksint paskutinėms ir sužaidus jau 16 pridėto laiko minutei Cristianas Medina galiausiai po chaotiškos atakos išlygino rezultatą.

Marokiečiams praleidus įvartį šios rinktinės gerbėjai šturmavo aikštę. Jie pradėjo mėtyti daiktus į argentiniečius, šalia jų suolelio šaudė fejerverkai ir teisėjas paskelbė rungtynių finišą.

Visgi, tuo metu dar nebuvo pasibaigusi VAR peržiūra įvarčiui, todėl rūbinėse buvusios komandos turėjo kantriai laukti kokį sprendimą priims teisėjas. Praėjus beveik valandai teisėjas priėmė sprendimą peržiūrėti šį epizodą. Jei įvartis būtų įskaitytas, rungtynės būtų pabaigtos, o jei būtų užfiksuota nuošalė – dvikova būtų pratęsta dar trims minutėms.

📺❌ The moment Argentina's goal was DISALLOWED due to offside.



Morocco therefore won the match 2-1 against Argentina... 🇲🇦