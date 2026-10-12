Apie absurdiškas traumas prabilęs Arteta: „Per septynerius metus to dar nebuvo“

Šeštadienio mače londoniečiai anksti atsiliko, tačiau Riccardo Calafiori ir Bruno Guimaraesas užtikrino visus tris taškus. Vis dėlto po rungtynių vykusi treniruotė virto tikru košmaru, kai traumas patyrė Martinas Zubimendi ir Piero Hincapie. Pastarasis aikštę paliko tik su personalo pagalba ir buvo nufotografuotas susiėmęs už dešinės kulkšnies.
Mikelis Arteta pirmadienį paaiškino situaciją.
„Po rungtynių buvome suplanavę treniruotę mažiau žaidusiems futbolininkams, tačiau dviejų labai nesėkmingų epizodų metu praradome du žaidėjus. Tai tikrai nėra gerai“, – sakė M. Arteta.
Strategas pabrėžė, kad tiksli žaidėjų būklė paaiškės po išsamesnių tyrimų.
„Šiandien turime juos įvertinti, atlikti papildomus tyrimus, kad pamatytume, kokia yra situacija, ir tada žinosime, kiek laiko jie negalės žaisti“, – teigė M. Arteta.
Abu futbolininkai praleido pirmadienio ryto treniruotę prieš antradienio vakarą „Emirates“ stadione vyksiančias UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Lille“ klubu. Nors „Arsenal“ vairininkas nedetalizavo traumų pobūdžio, jis pateikė aštrų atsakymą paklaustas, ką būtų galima padaryti norint išvengti tokių situacijų ateityje.
„Labai paprasta, tiesiog nesitreniruoji. Jei jie niekada nesitreniruotų, tai ir traumų nepatirtų, tačiau to pasekmė – kai jų prireikia aikštėje, jie neturi jokio ritmo ir neduoda jokios naudos rungtynėms“, – aiškino M. Arteta.
Treneris stebėjosi tokiu nelaimingu atsitikimu.
„Per septynerius mano darbo metus klube tokio atvejo dar neturėjome. Lygiai taip pat tai galėjo nutikti ir kitos dienos treniruotėje – treniruotėse traumų yra pasitaikę ir anksčiau, bet tikėkimės, kad tai nebepasikartos. Ką čia gali padaryti? Jei turėčiau krištolinį rutulį, tiesiog pasakyčiau: vyručiai, lipkite į sūkurinę vonią ir pasimatysime ryto.“, – kalbėjo M. Arteta.
Visgi ispanas turėjo ir pozityvesnių žinių apie Williamą Salibą – prancūzas grįžo į treniruotes po nugaros traumos, kurią patyrė šios vasaros Pasaulio taurės turnyre.
„Jis sportuoja jau daugiau nei savaitę. Dabar svarbiausia valdyti krūvį, pakartojimų ir iš eilės einančių treniruočių skaičių. Jis po truputį didina savo pajėgumą, o artimiausiomis savaitėmis galėsime vėl pradėti jį įtraukti į komandos veiklą, pamatysime, kur esame, ir kada realiai galėsime jį sugrąžinti į rikiuotę“, – teigė M. Arteta.
Ispanas pridūrė, jog kalbant apie W. Salibos sugrįžimą į aikštę vis dar kalbama apie savaites, ir jis nėra tikras, ar gynėjas bus visiškai pasirengęs po kitos tarptautinių rungtynių pertraukos lapkritį.
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