Antrasis Lietuvos iššūkis pasaulio čempionate – laisvas bei energingas krepšinis, spėjęs pamokyti ir JAV rinktinę

Nors lietuviai laikomi ryškiais mačo favoritais, bet varžovų nuvertinti negalima. Portalas tv3.lt kviečia šiek tiek giliau žvilgtelti į šios šalies nacionalinę komandą.

Visų pirma verta priminti, kad Meksika ir Lietuva pasaulio čempionatų grupių etape susitikę buvo ir 2014-aisiais, kai pasaulio čempionatas vyko Ispanijoje.

Tuomet Lietuva laimėjo 87:74, o rinktinėje žaidė ir trys dabar joje esantys krepšininkai: Mindaugas Kuzminskas, Donatas Motiejūnas ir Jonas Valančiūnas.

Kaip pastebėjo trumpai su tv3.lt įžvalgomis dalijęsis krepšinio komentatorius Rytis vyšniauskas, Meksika neturi tokio fiziškai stipraus vidurio puolėjo kaip Egipto rinktinėje buvo Assemas Marei. Bet turi gerų žaidėjų gynėjų linijoje.

„Kiek teko matyti, mėgsta improvizuoti, žaidžia su didele aistra ir jeigu pagauna bangą gali tikrai pridaryti daug problemų. Meksikiečiai atrodo kiek aukštesnio lygio komanda. Bet kaip sakoma, nauja diena – nauja istorija. Pažiūrėsime, kokį planą treneriai paruoš rungtynėms”, – teigė R. Vyšniauskas.

Meksikiečiams mūšis su lietuviais bus žūtbūtinis, nes pralaimėjus šansų patekti į kitą turnyro etapą jie neturi. Primimsime, kad Meksika pirmame ture 71:91 nusileido Juodkalnijai.

Kaip Meksika pateko į pasaulio čempionatą?

Meksika į pasaulio čempionatą pateko Amerikos zonos atrankos F grupėje užėmusi trečiąją vietą. Į priekį ji užleido Puerto Riko ir JAV rinktines.

Meksikiečiai atrankoje iškovojo aštuonias pergales bei patyrė keturis pralaimėjimus. O kelialapį į pasaulio čempionatą šiai šaliai garantavo 82:69 paskutinėse atrankos rungtynėse iškovota pergalė prieš Urugvajaus rinktinę.

Atrankinėse kovose meksikiečiai žaidė banguotai. Pavyzdžiui, buvo įsimintinų pergalių tokių kaip 97:88 prieš JAV rinktinę. Tačiau ir patirtų triuškinamų pralaimėjimų tokių kaip 56:102 prieš Braziliją.

Įdomu tai, kad Meksika savo energingu žaidimu JAV rinktinę per pastaruosius metus yra įveikusi net porą kartų. Pergalė taip pat švesta ir Amerikos čempionato starte kai JAV parklupdyta 73:67.

Tiesa, verta paminėti, kad JAV atrankoje į pasaulio čempionatą bei Amerikos čempionate žaidė be NBA žaidėjų.

Meksika į pasaulio čempionatą sugrįžta po devynerių metų pertraukos. Įdomu tai, kad šiai rinktinei 2023 m. pasaulio čempionatas bus šeštasis per istoriją, tačiau vos antrasis per 49 metus. Anksčiau tarp geriausių pasaulio komandų būta 1959, 1963, 1967, 1974, 2014 metais.

Nepadės NBA žaidėjai

Jeigu tiek daug apkalbėta, kad Lietuvos rinktinei šiame čempionate atsisakė padėti nemažai svarbių žaidėjų, tai verta paminėti, kad Meksikos rinktinei taip pat nepadės žaidėjai, kurių vaidmuo būtų buvęs labai didelis.

Kvietimo į rinktinę atsisakė viena didžiausių Meksikos krepšinio žvaigždžių, NBA lygoje Jutos „Jazz” komandoje sunkiojo ir lengvojo krašo puolėjo pozicijose žaidžiantis Juanas Toscano.

Taip pat šių metų NBA naujokų biržos 18-tasis šaukimas, kuris į NBA pakviestas Miami „Heat” komandos. Tai – įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose galintis žaisti Jaime Jaquezas.

Vilniuje žaidęs lyderis ir pavojus visose aikštelės vietose

Daug laisvės gynėjams, greitas žaidimas. 2021-aisiais prie komandos vairo stojęs treneris Omaras Quintero būtent taip mėgsta dėlioti komandos žaidimo planą ir negalima sakyti, kad tai nepasiteisina. Komandos žaidėjai pavojingi visose aikštės vietose ir tai Meksikai leidžia ne tik atkakliai kautis su absoliučiai visomis rinktinėmis, bet ir nuskinti pergales.

Žvelgiant į Meksikos žaidėjus atstovaujančius šaliai pasaulio čempionate, visų pirma dėmesį reiktų atkreipti į lietuviams jau puikiai pažįstamą gynėją Francisco Cruzą. Jis dar ne taip seniai (2019-2020 m. sezone) atstovavo Vilniaus „Ryto” komandai ir žaisdamas Europos taurėje per beveik 24 min. pelnydavo po 12,7 taško, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus.

Vienu iš Meksikos lyderių F. Cruzas buvo ir atrankoje į pasaulio čempionatą, kur vidutiniškai per 32 min. rinkdavo po 17 taškų, atlikdavo po 3,9 rezultatyvaus perdavimo. O lyderystę pratesė ir pirmosiose čempionato D grupės rungtynėse, kur Meksika 71:91 nusileido Juodkalnijai. Tose rungtynėse jis pelnė 16 taškų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Dėmesio vertas ir improvizuoti mėgstantis patyręs gynėjas Jorge Gutierrezas, turintis NBA patirties. Jis atrankoje per vienerias rungtynes rinko po 7,4 taško ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

Pavojingas gali būti ir kitas gynėjas Paulas Stollas, kuris atrankoje į pasaulio čempionatą buvo naudingiausias Meksikos žaidėjas (14,7 naud. balo per rungtynes). Jis per rungtynes vidutiniškai rinko po 10,7 taško ir išdalindavo po 5,1 rezultatyvaus perdavimo. O pasaulio čempionato rungtynėse su Juodkalnija pelnė 10 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Taip pat dar vienas gynėjas Gabrielis Gironas. Jis atrankoje į pasaulio čempionatą Meksikos rinktinėje buvo antras pagal rezultatyvumą žaidėjas. Vidutiniškai rinko po 14,8 taško per rungtynes.

Nors jau ir nebeturi ilgus metus anksčiau po krepšiais karaliavusio Gustavo Ayono, ne silpnai atrodo ir komandos priekinė linija.

Čia išskirti galima nė vienų atrankos rungtynių nepraleidusį sunkųjį krašto puolėją Fabianą Jaimesą. Jis atrankoje buvo meksikos lyderis pagal atkovotus kamuolius (po 7,6 per rungtynes), per 32 minutes aikštėje vidutiniškai riko po 9,2 taško. Praėjusį sezoną žaidė Argentinos lygoje, kur vidutiniškai rinko po 7,4 taško ir 6 atkovotus kamuolius per vienerias rungtynes.

Puikiai krepšininkas pradėjo čempionatą rungtynėse su Juodkalnija. Jis buvo naudingiausias Meksikos žaidėjas su 17 naudingumo balų, kai pelnė 12 taškų ir atkovojo 8 kamuolius.

Taip pat dėmesio vertas Joshua Ibarra, kuris atrankoje aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 21 min., pelnydavo po 10,3 taško bei atkovodavo po 6,5 kamuolio. Ar Danielis Amigo, kuris prie Meksikos patekimo į pasaulio čempionatą prisidėjo vidutiniškai per 28 min. praleistas ant parketo rinkdamas po 13,4 taško ir atkovodamas po 5,7 kamuolio.

Meksikiečių stiprybė yra greitas puolimas, dažnai sitaucijas sprendžia indivdualiai, atakuoja iš pirmosios situacijos, tai yra nebūtinai žaidžia pagal derinį.

Lietuviams bus svarbi kieta ir patikimyba gynyba, varžovai veikiausiai bandys išvilioti rinktinės aukštaūgius iš baudos aikštelės ir žaisti aštrų ir kontaktinį krepšinį.

Lietuvos rinktinė pasitinka mačą būdama aiškia favorite, bet meksikiečiai viena tų nuotaikos komandų, kuriai ypač leidus gerai pradėti rungtynes jie gali pridaryti problemų.