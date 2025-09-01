Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Antonelli po avarijos nerado Leclerco, Norrisas pažadėjo rizikuoti iki pat sezono pabaigos

2025-09-01 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
Nyderlanduose vykusiose „Formulės 1“ lenktynėse finišo nepasiekė monakietis Charlesas Leclercas.

Charlesas Leclercas ir Lando Norrisas | „Stop“ kadras

„Ferrari“ pilotas pretendavo į 5-uką, kai 53-iajame rate, reaguodamas į italo Kimi Antonelli („Mercedes“) sustojimą boksuose, pats pasuko keistis padangų. Monakietis į trasą grįžo prieš pat italą, o K. Antonelli bandė pasinaudoti tuo, kad Ch. Leclercas turėjo šaltesnes padangas, iš karto atakavo varžovą, su juo susidūrė ir išmušė monakietį iš trasos. Vėl pasirodė saugos automobilis. K. Antonelli bolidas taip rimtai nenukentėjo, bet italas vis tiek dar kartą pasuko į boksus. Teisėjai italui dar skyrė 10 baudos sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija:

„Kimi į trečią posūkį atvažiavo pernelyg agresyviai. Aš suprantu, kad kartais norisi surizikuoti, bet tada ir prasideda klaidos. Skaudu, kad viskas taip baigėsi. Mums nepasisekė su pirmąja saugos automobilio faze, aš stengiausi atkovoti prarastą laiką, o tada buvau išmuštas... Iki tos avarijos viską darėme teisingai, bet etapą palikome be taškų. Skaudu“, – sakė Ch. Leclercas, kuris po avarijos dar ilgą laiką sėdėjo ant kalvos.

K. Antonelli apgailestavo dėl sukeltos avarijos ir norėjo atsiprašyti Ch. Leclerco, bet jo nerado.

„Kimi atėjo atsiprašyti Charleso, bet jo tuo metu nebuvo, tad Kimi kreipėsi į mane. Aš tai tikrai vertinu. Žinome, kaip sunku lenkti Nyderlanduose – jei nori čia kilti aukštyn, tuomet turi bandyti rizikuoti. Kimi surizikavo ir suklydo“, – sakė „Ferrari“ vadovas Federicas Vasseur.

Lenktynėse Nyderlanduose sugniuždytas buvo ne tik Ch. Leclercas, bet ir britas Lando Norrisas. „McLaren“ pilotas dėl bolido gedimo prarado beveik garantuotą 2-ą vietą lenktynėse ir čempionato įskaitoje paleido į priekį komandos draugą Oscarą Piastri.

„Skirtumas tarp mūsų dabar stipriai išaugo. Viena vertus, dėl to netgi jaučiu šiokį tokį palengvėjimą – jausmas dabar toks, tarsi neturėčiau ką prarasti, tad galėsiu eiti „va bank“. Man dabar belieka bandyti laimėti kiekvienas lenktynes“, – sakė L. Norrisas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

