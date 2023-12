Antirekordas pasiektas – „Pistons“ pralaimėjo 27-ą kartą paeiliui

Detroito komanda šiąnakt pralaimėjo 27 kartą iš eilės. Tai yra ilgiausia vieno sezono pralaimėjimų serija per visą NBA istoriją.

Filadelfijos „76ers“ 2015 m. buvo pralaimėjusi net 28 kartus iš eilės, tačiau jų serija prasidėjo 2014-2015 m. ir tęsėsi naujame sezone.

„Pistons“ gretose to labiausiai išvengti siekė Cade Cunninghamas, kuris pelnė 41tašką. Iš jų 31 taškus gynėjas surinko antroje mačo pusėje. Bojanas Bogdanovičius įmetė 23 taškus.

The Detroit Pistons set the longest single-season losing streak in NBA history with 27-straight losses pic.twitter.com/Vh9v30hqva

