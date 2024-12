Antirekordas jau čia pat: Valančiūno „Wizards“ rizikuoja tapti blogiausia komanda NBA istorijoje

„Wizards“ tapo tik 16-ąja komanda NBA istorijoje, kuri per visą mėnesį neiškovojo nė vienos pergalės. Be to, Vašingtono klubas tai patiria jau antrą sezoną iš eilės. Praėjusį sezoną, kai komanda pralaimėjo 16 rungtynių iš eilės, vasarį jie taip pat liko be pergalių (0-12).

„Tai, ką išgyvename dabar, tikrai išbando tiek fiziškai, tiek emociškai. Turime sau priminti, kad stiprūs žaidėjai, geri ir didūs žmonės apskritai nesitraukia nuo sunkių laikų. Tokie sunkumai, kaip dabar, ugdo charakterį ir padeda eiti į priekį“, - sakė „Wizards“ gynėjas Corey Kispertas.

„Wizards“ šiuo metu turi 2 pergales ir 16 pralaimėjimų, o jų pergalių procentas (11,1 proc.) numato tik devynias pergales per visą sezoną. NBA istorijoje tik 1973 metų Filadelfijos „76ers“ pasiekė mažiau nei 10 pergalių (9-73).

Šį sezoną „Wizards“ pralaimėjo 13 rungtynių iš eilės dviženkliu skirtumu.

„Wizards“ laukia sunkus tvarkaraštis: artimiausios rungtynės prieš lygos lyderius Klivlando „Cavaliers“, Dalaso „Mavericks“ ir Denverio „Nuggets“. Be didelio netikėtumo, pralaimėjimų serija gali išaugti iki 17 rungtynių – tai būtų ilgiausia klubo istorijoje.