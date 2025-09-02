Antetokounmpo neturėjusi Graikija patyrė pirmąjį pralaimėjimą

Graikijos rinktinei šiame mače nepadėjo Giannis Antetokounmpo. Jis nežaidė dėl jaučiamo diskomforto kelyje.
Pirmoje mačo pusėje Graikija turėjo 14 taškų pranašumą, o vėliau iniciatyvą perėmę bosniai patys paskutinio kėlinio pradžioje buvo priekyje 13 taškų.
Likus žaisti 1:18 minutei K. Papanikolaou tritaškis mažino bosnių pranašumą iki šešių taškų, o vėliau po vieno taiklaus J. Nurkičiaus baudos metimo K. Sloukas atsakė dvitaškiu – 74:79.
Tačiau per likusias 50 sekundžių graikams išsigelbėti laiko nepakako.
Graikai paskutines grupės rungtynes žais su Ispanija, o bosniai susitiks su Sakartvelu.
Graikijos rinktinė: Kostas Sloukas 15 (3/7 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.), Tyleris Dorsey 14 (4/9 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Kostas Papanikolaou 10 (3/5 dvit., 6 atk. kam.), Dinosas Mitoglou 9 (3/6 dvit.), Vassilis Toliopoulosas ir Panagiotis Kalaitzakis po 8, Kostas Antetokounmpo 5 (6 atk. kam.), Thanasis Antetokounmpo 4 (4 atk. kam.), Alexandros Samodurovas 3 (6 atk. kam.).
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius (6/12 dvit., 10 atk. kam., 5 kld.) ir Johnas Robersonas (4/11 trit.) po 18, Edinas Atičius 15 (4/6 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Aleksandaras Lažičius, Ajdinas Penava ir Kenanas Kamenjas (3/5 dvit., 6 atk. kam.) po 7, Amaras Gegičius 5 (1/6 trit., 4 rez. perd.), Amaras Alibegovičius 3 (1/5 trit.).
