Anglijos futbolo asociacijai teks papurtyti kišenes dėl suirutės „Euro 2020“ finale

Anglai turės sumokėti 100 tūkst. eurų baudą ir vienerias namų rungtynes žais be sirgalių. Bauda gali būti padidinta iki dviejų rungtynių, jei per artimiausius 2 metus bus užfiksuotas dar vienas rimtesnis incidentas.

„Euro 2020“ finalo dieną į stadioną bandė patekti nemažai sirgalių, kurie neturėjo bilietų. Jie žinojo, kad patikrinimo metu nebus praleisti, todėl tyčia bandė kelti chaosą, stumdyti prieš juos stovinčius žmones. Taip jie tikėjosi išvengti patikrinimo, pabėgti nuo apsaugos ir patekti į stadioną

Tuomet chaosą pavyko nuraminti tik papildomoms policijos pajėgoms. Viena iš policijos atstovių Jane Connors pažymėjo, kad jei ne greita pareigūnų reakcija, tai finalą būtų tekę atšaukti.

Italy fans were attacked after the game in Wembley, London. Seeing all the racial slurs being thrown at Sancho, Rashford and Saka, I'm really happy Italy won. England fans🤮 #Euro2020Final #EURO2020 pic.twitter.com/l0Z43WFvOG