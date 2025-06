Andrės Lukošiūtės nesustabdė net ir trečioji turnyro raketė

Mačą lietuvė pradėjo labai prastai (0:5) ir pirmajame sete jokių vilčių neturėjo. Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė laimėjo varžovės padavimų seriją (2:0), bet tada du kartus prastai sužaidė savo padavimų metu ir atsidūrė besivejančiosios vaidmenyje (2:3). Šeštajame geime A. Lukošiūtė atsitiesė (3:3), bet devintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). Lietuvė dešimtajame geime buvo atsilikusi 15:30, o A. Reguer savo padavimų metu buvo per 2 taškus nuo pergalės. Visgi, nuo to momento mačo eiga kardinaliai pasikeitė: lietuvė pelnė 3 taškus be atsako, išlygino rezultatą, o dvyliktajame geime varžovės padavimų metu realizavo „set pointą“.

Trečiajame sete A. Reguer fatališkai nesisekė: prancūzė nerealizavo visų 6 „break pointų“, o lietuvė susikūrė 2 „break pointus“, abu juos laimėjo ir susikrovė pergalingą pranašumą.

A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje lietuvės lauks pirmoji turnyro raketė egiptietė Lamis Alhussein Abdel Aziz (WTA-490).

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.