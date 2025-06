Andrejevos emocijų protrūkis ir triuškinantis Frech laimėjimas WTA turnyre Berlyne

Nors rusė mačą pradėjo geriau, bet jai vis tiek nesisekė kontroliuoti emocijų. Sirgaliai Berlyne gal ir nebuvo tokie audringi kaip „Roland Garros“ turnyre, tačiau M. Andrejeva vis tiek smūgiavo kamuoliuką tiesiai į juos. Rusė taip pat daužė LED ekranus ir net savo kojas.

M. Frech sugebėjo pasinaudoti eiliniu M. Andrejevos protrūkiu, pakeitė mačo eigą ir iškovojo puikią pergalę. Trečiajame sete lenkė netgi įteikė M. Andrejevai „riestainį“, kas dar neilgoje rusės karjeroje pasitaiko itin retai.

Sirgaliai M. Andrejevos elgesį vadino „visiškai gėdingu“ ir tikino, kad ji jau tapo „mini Sabalenka“.

Okay but what the fuck is Andreeva doing??? Hitting her legs, smacking balls out of the court, in the led screens, barriers?!???? Girl wtf

Absolute embarrassment of an attitude from Mirra Andreeva. It’s pretty impossible at this point to find a way to make the WTA look bad but she’s doing a great job of it

