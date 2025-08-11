„Anadolu Efes“ sustiprino NBA žaidęs krepšininkas

Per keturis sezonus NBA lygoje jis yra sužaidęs 35 rungtynes, atstovaudamas keturioms skirtingoms komandoms.
Praėjusiais metais krepšininkas vilkėjo Toronto „Raptors“ ir Detroito „Pistons“ marškinėlius, iš viso pasirodydamas 10 mačų. Per vidutiniškai 17 aikštelėje praleistų minučių C. Swideris pelnydavo 5,9 taško, sugriebdavo 2,7 atšokusio kamuolio ir atlikdavo 0,3 rezultatyvaus perdavimo.
G lygoje praėjusiame sezone per vidutiniškai 35 minutes rinko 20,7 taško, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Tritaškius jis realizavo net 44,1 procento taiklumu.
