Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Anadolu Efes“ sustiprino NBA žaidęs krepšininkas

2025-08-11 17:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 17:00

Stambulo „Anadolu Efes“ gretas oficialiai papildė 26 metų puolėjas Cole‘as Swideris.

Cole Swideris | Organizatorių nuotr.

Stambulo „Anadolu Efes“ gretas oficialiai papildė 26 metų puolėjas Cole‘as Swideris.

REKLAMA
0

Per keturis sezonus NBA lygoje jis yra sužaidęs 35 rungtynes, atstovaudamas keturioms skirtingoms komandoms.

Praėjusiais metais krepšininkas vilkėjo Toronto „Raptors“ ir Detroito „Pistons“ marškinėlius, iš viso pasirodydamas 10 mačų. Per vidutiniškai 17 aikštelėje praleistų minučių C. Swideris pelnydavo 5,9 taško, sugriebdavo 2,7 atšokusio kamuolio ir atlikdavo 0,3 rezultatyvaus perdavimo.

G lygoje praėjusiame sezone per vidutiniškai 35 minutes rinko 20,7 taško, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Tritaškius jis realizavo net 44,1 procento taiklumu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų