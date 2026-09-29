ALK kandidatai į prezidentus sutarė: rinktinės vyr. trenerio kėdę siūlys Adomaičiui

„Basketnews“ vadovas Jonas Miklovas pranešė, kad Lietuvos vyrų rinktinės vyr. trenerio kėdė bendru kandidatų sutarimu bus siūloma Dainiui Adomaičiui.
Pridedama, kad D.Adomaitis yra pasiruošęs grįžti prie Lietuvos rinktinės vairo, kurioje dirbo 2016–2019 m laikotarpiu, bet prieš tai jo kandidatūrą turi patvirtinti Vykdomasis komitetas.
ALK prezidento rinkimai numatyti spalio 14 d., tad kandidatai sutarė teikti vyr. trenerio kandidatūrą anksčiau, kad būtų daugiau laiko pasiruošti.
Lietuvos rinktinė artimiausias pasaulio čempionato atrankos rungtynes namuose su Serbija žais lapkričio 26 d.
52-ejų D.Adomaitis pavasarį baigė darbą Tokijo „Alvark“ klube.
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