Alexas Abrinesas svarsto baigti karjerą

Jei Katalonijos klubas pralaimės trečiąsias ACB ketvirtfinalio rungtynes išvykoje prieš Malagos „Unicaja“, tai gali būti paskutinis 31 metų snaiperio mačas profesionalo karjeroje.

Nors jo sutartis galioja dar vienerius metus, „Barcelona“ siekia mažinti algų biudžetą ir pasiūlė A. Abrinesui naują, ilgesnio laikotarpio kontraktą su ženkliai mažesniu atlyginimu. Jei šalys nesusitars, klubas vasarą gali pasinaudoti galimybe nutraukti esamą sutartį.

Ispanas Barselonoje žaidžia jau dešimt metų per dvi atkarpas – 2012–2016 m. ir nuo 2019 m. iki dabar. Be to, tris sezonus jis praleido NBA, kur atstovavo Oklahomos „Thunder“.

Per savo karjerą jis iškovojo ne vieną titulą, buvo išrinktas 2016 m. Eurolygos „Kylančia žvaigžde“, taip pat iškovojo įvairių medalių su Ispanijos vyrų rinktine.