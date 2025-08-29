Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Akistatos su Schroderiu laukiantis Velička: kad Valančiūnas gali pataikyti, visi žinojome

2025-08-29 18:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 18:47

Lietuvos rinktinė užtikrintai pasiekė antrąją pergalę Europos čempionate bei 94:67 nušlavė Juodkalniją.

A.Velička komentavo būsimą mačą su vokiečiais (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė užtikrintai pasiekė antrąją pergalę Europos čempionate bei 94:67 nušlavė Juodkalniją.

REKLAMA
0

Prie pergalės 10 taškų prisidėjo ir Arnas Velička, po mačo kalbėjęs apie pagerintą rekordą, būsimus varžovus ir Jono Valančiūno tritaškius.

„Buvo geras nusiteikimas, gerai pradėjome, uždavėme toną. Tiek Jokubaitis, tiek Valančiūnas sumetė. Gera pergalė, gera atmosfera, sirgaliai mus pakylėjo“, – sakė A.Velička.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Nuo pradžių jautėte kontroliuojantys rungtynes?

– Jie vis tiek gera komanda, turi gerų žaidėjų. Prieš pertrauką turėjome 20 taškų pranašumą, bet sakėme, kad turime nenuimti tempo ir išlaikyti persvarą.

REKLAMA
REKLAMA

– Pasiekėte Europos čempionato perdavimų rekordą – 35. Iš kur tiek?

– Tiesiog žaidžia 12 žaidėjų, visi stengiamės dalytis kamuoliu. Gerai išpildėme planą prieš juokalniečių „ice“ gynybą. Kamuolys gerai turėjo, pagaliau ir pataikėme.

REKLAMA

– Jei pirmajame mače nekrito tritaškiai, pavyzdį šiandien rodė Jonas Valančiūnas. Kaip pačiam jo metimai?

– Visi žinome, kad Jonas gali mesti. Jų gynyba paliko Joną ant tritaškio, buvo smagu matyti Valančiūną susimetantį ir rodantį emocijas po tų metimų.

– Kuro bake liko rytojaus mačui?

– Šiandien žaidėme 100 proc., rytoj reikės daryti tą patį. Turime kuo greičiau pamiršti, koncentruotis į vokiečius.

REKLAMA
REKLAMA

– Kiek gąsdina ar ne vokiečių rodomas puolimas?

– Jie tikrai atrodo labai gerai, greitai išeina į greitas atakas, turi solidžių žaidėjų. Bandysime kažkaip juos stabdyti.

– Kaip žaidusiam Vokietijoje yra principo reikalas?

– Turiu daug pažįstamų toje komandoje, tas gal kažkiek padeda, Schroderis buvo mano komandos savininkas, tikrai daug su juo bendravęs. Bus smagu su juo sužaisti.

– Apie ką bendraudavote?

– Jis po sezono atvykdavo ir žiūrėdavo visas mūsų rungtynes, ateidavo į salę. Kalbėjome apie viską.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų