Akistatos su Schroderiu laukiantis Velička: kad Valančiūnas gali pataikyti, visi žinojome

Prie pergalės 10 taškų prisidėjo ir Arnas Velička, po mačo kalbėjęs apie pagerintą rekordą, būsimus varžovus ir Jono Valančiūno tritaškius.
„Buvo geras nusiteikimas, gerai pradėjome, uždavėme toną. Tiek Jokubaitis, tiek Valančiūnas sumetė. Gera pergalė, gera atmosfera, sirgaliai mus pakylėjo“, – sakė A.Velička.
– Nuo pradžių jautėte kontroliuojantys rungtynes?
– Jie vis tiek gera komanda, turi gerų žaidėjų. Prieš pertrauką turėjome 20 taškų pranašumą, bet sakėme, kad turime nenuimti tempo ir išlaikyti persvarą.
– Pasiekėte Europos čempionato perdavimų rekordą – 35. Iš kur tiek?
– Tiesiog žaidžia 12 žaidėjų, visi stengiamės dalytis kamuoliu. Gerai išpildėme planą prieš juokalniečių „ice“ gynybą. Kamuolys gerai turėjo, pagaliau ir pataikėme.
– Jei pirmajame mače nekrito tritaškiai, pavyzdį šiandien rodė Jonas Valančiūnas. Kaip pačiam jo metimai?
– Visi žinome, kad Jonas gali mesti. Jų gynyba paliko Joną ant tritaškio, buvo smagu matyti Valančiūną susimetantį ir rodantį emocijas po tų metimų.
– Kuro bake liko rytojaus mačui?
– Šiandien žaidėme 100 proc., rytoj reikės daryti tą patį. Turime kuo greičiau pamiršti, koncentruotis į vokiečius.
– Kiek gąsdina ar ne vokiečių rodomas puolimas?
– Jie tikrai atrodo labai gerai, greitai išeina į greitas atakas, turi solidžių žaidėjų. Bandysime kažkaip juos stabdyti.
– Kaip žaidusiam Vokietijoje yra principo reikalas?
– Turiu daug pažįstamų toje komandoje, tas gal kažkiek padeda, Schroderis buvo mano komandos savininkas, tikrai daug su juo bendravęs. Bus smagu su juo sužaisti.
– Apie ką bendraudavote?
– Jis po sezono atvykdavo ir žiūrėdavo visas mūsų rungtynes, ateidavo į salę. Kalbėjome apie viską.
