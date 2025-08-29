Atamanas neabejoja: jei Šengunas žaistų „Panathinaikos“ gretose, įveiktų „Rockets“ komandą

Turkas per 27 minutes pelnė 23 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, o jo atstovaujama nacionalinė komanda 92:78 palaužė čekus.
Po rungtynių turkų treneris Erginas Atamanas gyrė savo auklėtinį ir pažėrė „perliukų“.
„Alperenas yra didžiulė mūsų jėga. Mes atradome raktą į pergalę, kai jam pradėjome duoti kamuolį. Mes puikiai skirstėme kamuolį. Nors dažnai klydome, tačiau tas nesutrukdė pelnyti 92 taškų ir pasiekti pergalę. Rytoj mūsų laukia portugalai. Turime keletą traumų, bet jei laimėsime, tuomet užsitikrinsime antrąją vietą grupėje.
Šiandien daug lankiausi socialiniuose tinkluose. Tiek JAV, tiek Europos. Buvo daug rašome apie mano pasakytus skirtumus tarp NBA ir Eurolygos. Aš tai pratęsiu. Duokite mane Šenguną Atėnų „Panathinaikos“ komandoje ir sakau 100 procentų mes įveiksime Hiustono „Rockets“ ekipą“, – sakė E. Atamanas.
