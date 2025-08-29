Sirgalių sužavėtas Jokubaitis: vokiečiai parodys, koks tikrasis mūsų lygis

21 tašką pelnęs, 12 rezultatyvių perdavimų atlikęs ir 25 naudingumo balus per 22 minutes surinkęs Rokas Jokubaitis po dvikovos teigė, kad tikrąjį rinktinės pajėgumą parodys rungtynės su Vokietija ir Suomija.
„Rezultatas neparodo visko, nes jautėsi įtampa. Visą mačą jautėsi įtampa, nes dideli lūkesčiai, daug sirgalių, šeštadienį jų bus dar daugiau. Smagu, bet nedaug laiko iki rungtynių su vokiečiais, kai bus dvigubai sudėtingiau. Neblogai atrodome, bet nereikia užriesti nosių, bus kova rytoj“, – sakė gynėjas.
– Iškart pasijaugė, kad sirgalių buvo daugiau?
– Kai giedojome himną, net šiurpuliukai nuėjo. Esame krepšininkai, bet kai pamatai tiek atvykusių sirgalių, supranti, jog tai daugiau nei žaidimas. Kai himną sugiedojo taip, kad praktiškai nesigirdėjo muzikos, manau, kad tai ir yra grožis to krepšinio. Norisi dėl tų sirgalių pasirodyti kaip įmanoma geriau.
– Atrodo, kad ši rinktinė yra apie rekordus.
– Smagu, kad dalinamės tuo kamuoliu. Pasirengime buvo problemų su kova dėl atšokusių kamuolių, bet dabar tai susitvarkė. Rekordai krito ne prieš pačias stipriausias komandas. Nenoriu labai girti mūsų, o tikrąjį lygį pamatysime šeštadienį. Bus įdomu.
– Dabar svarbiausia yra stovėti ant kojų?
– Manau, kad visur gyvenime tai svarbu. Reikia išlikti kukliam, nesimėtyti skambiomis frazėmis. Aš gal kažkiek tikiu Karma, mėgstu geriau patylėti ir tikėtis geriausio.
– Atrodo, kad jums patogu žaisti prieš Juodkalniją?
– Prieš rungtynes tą patį galvojau, kad daug kartų žaidėme prieš Juodkalniją jaunimo rinktinėse, „languose“, pasaulio čempionate. Man tokios agresyvios ir fiziškos komandos patinka, žinau, ko iš jų tikėtis. Ką buvome susitarę prieš rungtynes, tą viską įgyvendinome.
– Rygoje po draugiško mačo su Ryga laukė susitikimas su Slovėnija po mažiau nei 24 valandų. Tada sakėte, kad kojos sunkios, nežinote, ar atsistatysite. Kaip dabar fizinė būklė?
– Dabar šiek tiek kitaip. Rungtynės susiklostė taip, kad nereikėjo pratęsimo, treneris leido pažaisti visiems žaidėjams. Manau, kad dabar Europos čempionate viskas yra ant azarto. Atsistatymas kažkoks bus ir todėl problemų nebus. Laukia dvikova su vokiečiais ir jau išėjus į apšilimą tas nuovargis pasimirš – visi laukiame rungtynių, nes norime pamatyti, koks tas mūsų tikrasis lygis.
– Ar J.Valančiūno tritaškiai gali tapti ginklu ateityje?
– Faktas. Kai komandos ginsis taip, kai centras stovi giliai po krepšiu. Jonas parodė, kad jo negalima palikti laisvo. Gal dabar labiau koncentruosis ties juo ir kitiems daugiau erdvių atsiras. Viso lygio dar neparodo – šeštadienį ir prieš suomius pamatysime, ko esame verti.
– Treniruotėse JV pataiko gerai.
– Taip, pataiko tritaškį ir nėra naujiena. Šiandien net pats buvau kažkiek nustebęs, kiek jam buvo palikta erdvės, kai turėjo laiko prisitaikyti net 3 sekundes. Manau, kad kitos komandos to nebedarys.
