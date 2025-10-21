A lygos turo apžvalga: Kaunas – čempionų miestas

Prisivijo. „Kauno Žalgiris“ savo sirgalių akivaizdoje pasiekė užtikrintą pergalę prieš FA „Šiauliai“ – 3:1. Laikinosios sostinės komanda pirmą kartą triumfavo Lietuvos čempionate bei tapo nepavejama.
Visose esminėse atakose sudalyvavęs Amine‘as Benchaibas turi 19 rezultatyvių veiksmų ir pagal šį komponentą pasivijo mačą Kaune dėl diskvalifikacijos praleidusį Danielį Romanovskį. 18 rezultatyvių veiksmų yra atlikęs šiaulietis Eligijus Jankauskas.
Miestas. Lietuvos futbolo A lygos trofėjų Kauno atstovai iškovojo pirmą kartą nuo 2007 metų – tada dešimties komandų pirmenybėse triumfavo FBK „Kaunas“.
Du sykius titulą į viršų kėlė to paties miesto „Inkaras-Grifas“, tad Kaunas nuo 1990 metų turi tris klubus, triumfavusius Lietuvos čempionate. Tokiu pasiekimu negali pasigirti nė vienas kitas šalies miestas.
Paguoda. Gargždų „Banga“ šiame sezone „Panevėžio“ nė karto neįveikė – ketvirtasis susitikimas finišavo lygiosiomis 2:2. Pakilti iš 8-osios vietos gargždiškiams vis mažiau lieka ir teorinių galimybių.
Tiesa, „Banga“ užsitikrino mažiausiai 8-ąją poziciją. Per pastaruosius 12 sezonų Lietuvos čempionate Gargždų klubas tik sykį buvo žemiau – 2014-aisiais užimta 9-oji vieta.
Iššovė. Dvikovoje tarp „Bangos“ bei „Panevėžio“ sirgaliai neišvydo Nikaragvos rinktinėje smulkią traumą patyrusio Ariagnerio Smitho, kurį puikiai pakeitė Marko Bačaninas. 27-erių serbas pelnė savo pirmuosius du įvarčius Lietuvos čempionate.
Kiek lengviau atsikvėpė ir sezono eigoje beveik penkis mėnesius dėl traumos nerungtyniavęs Rokas Filipavičius. Klaipėdietis gražiu smūgiu pelnė savo pirmą įvartį 2025-ųjų sezone.
Scenarijus. Vilniaus „Žalgiris“ ir Alytaus DFK „Dainava“ trečią kartą iš eilės akistatą baigė lygiosiomis 1:1. Liviu Antalis rezultatyvių dvikovų seriją pratęsė iki penkių, tačiau antrame tarpusavio mače iš eilės alytiškiams tašką išplėšė Denis Ževžikovas.
Tai nutiko gana panašiomis aplinkybėmis. Trečiame rate D. Ževžikovas varžovų klaida pasinaudojo 89-ąją minutę, šeštadienį – 93-iąją. 21-erių futbolininkas šiame sezone pelnė 4 įvarčius, du sykius kamuolį iš savo vartų tinklo turėjo traukti FA „Šiauliai“ vartininkas.
Stadionas. Dainaviečiams Lietuvos čempionate vis dar nepavyksta nugalėti „Žalgirio“, tas pasisekė tik Pirmoje lygoje. Vis dėlto nuo 2002 metų alytiškiai prieš daugkartinius šalies čempionus pralaimėjo visus namų mačus.
2001-aisiais tuometinė kitu juridiniu statusu žaidusi „Dainava“ namuose atėmė taškus iš „Žalgirio“, tad panašaus rezultato Lietuvos čempionate teko laukti 24-erius metus. 2001 metais Alytus klubas dešimties ekipų pirmenybėse surinko 30 taškų bei liko paskutinis.
Padvigubino. Į staigmeną Alytuje Vilniaus „Riteriai“ sureagavo sužaisdami bene geriausią sezono mačą. Gintauto Vaičiūno treniruojami futbolininkai namuose 2:0 nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“ – tai buvo pirma pergalė tarpusavio susitikimuose namuose per keturis sezonus.
Meinardas Mikulėnas pasižymėjo pirmą kartą nuo liepos 5 dienos, tad „Riteriai“ pranašumą nuo artimiausio konkurento padidino iki 4 taškų. Artimiausiu metu vilniečiai žais Panevėžyje, alytiškiai – Marijampolėje.
Duobė. Po nesėkmės „FPRO LFF taurės“ finale „Hegelmann“ ekipa per kitas trejas rungtynes surinko vos 2 taškus. Sidabro medaliams galėjo kilti dar didesnė grėsmė, jei artimiausi konkurentai 31-ajame ture būtų pasiekę pergales.
Mėlynai balti „Žalgirį“ lenkia 5 taškais, tačiau šios dvi komandos tarpusavyje sostinėje susigrums lapkričio 2 dieną. Suvaldyti krizę Kauno rajono futbolininkai galės ketvirtadienio dvikovoje namuose su „Džiugu“.
Puolimas. Marijampolės „Sūduva“ per pastaruosius aštuonis mačus tik kartą pelnė daugiau negu vieną įvartį. Neproduktyvus puolimas neleido svečiuose nugalėti Telšių „Džiugo“ – 0:0.
Donato Vencevičiaus treniruojamai komandai liko sužaisti dar trejas rungtynes namuose, kur kartu su „Kauno Žalgiriu“ šiemet pralaimima rečiausiai – po du sykius.
Motyvacija. Likus keturiems turams iki čempionato pabaigos, „Džiugas“ pakartojo didžiausią surinktų taškų skaičių – praėjusiais metais taip pat buvo pasiekti 42. Norint vėl finišuoti šeštiems, reikia aplenkti „Panevėžį“, nuo kurio atsiliekama tašku.
Po dvikovos Telšiuose geriausiu žaidėju pripažintas Lukas Ankudinovas pabrėžė, jog komandai ypač bus svarbu palepinti aistruolius pergale namuose – kol kas nugalėtos tik abi paskutinės pirmenybių ekipos. Telšiškiai savo stadione dar priims „Panevėžį“ bei „Riterius“.
