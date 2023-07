A lygos turo anonsas: sulauksime intriguojančių naujokų debiutų

Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Liepos 6 dieną, 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0

Žalgiriečiai prieš kovas Čempionų lygoje susigrums su varžovais sostinės derbyje.

Po rinktinių pertraukos „Žalgiris“ iškovojo tris pergales, atitrūko nuo šiauliečių bei kuria įtampą pirmaujančiam „Panevėžiui“. Mathiso Oyewusi įsiūbuotas puolimas virto net 9 įvarčiais per pastarąsias dvejas rungtynes. Jei Vladimiro Čeburino kariauna iškovos pergalę trečiame Vilniaus derbyje, pagal pelnytus taškus susilygins su panevėžiečiais, tačiau bus sužaidusi dviem susitikimais daugiau.

„Žalgiris“ tarpusavio mačuose išsiskiria netrumpa pergalių serija, tiesa, susidūrimai, nepaisant užimamų pozicijų, įprastai būna atkaklūs. Čempionų gretose jau nebematysime Naurio Petkevičiaus – su atakuojančiu žaidėju buvo atsisveikinta.

Pastarąjį sykį 9-ajame ture pergalę iškovoję „Riteriai“ atsisveikino su dar dviem žaidėjais – Valdu Paulausku ir Milošu Spasičiumi. Dėl traumos Panevėžyje nežaidė Matas Ramanauskas, tačiau Tomas Dombrauskis grįš po diskvalifikacijos.

Sugrįžęs duetas – Stefanas Filipovičius ir Ianas Soleras pridėjo solidumo besiginant ir tai atsispindėjo pakankamai klampiame susitikime su „Panevėžiu“. Vis dėlto pagrindinės „Riterių“ problemos yra atakuojant – vos 9 įmušti įvarčiai bei 14 taškų įstūmė komandą į nemenką psichologinę krizę.

„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 7 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:0

Čempionato lyderiai priims praėjusią savaitę atsitiesusią Kauno ekipą.

„Panevėžys“ dėka puikios gynybos retai praranda taškus ir šiuo metu gali pasigirti penkiomis pergalėmis iš eilės. Keturios iš jų buvo pasiektos minimaliu pranašumu, puolimo dėka buvo nugalėta tik prieš Telšių „Džiugą“.

Aukštaitijos sostinės gretose artėja link sugrįžimo traumas besigydantys futbolininkai, be to, debiutuoti gali du naujokai – Kasparas Dubra bei Federico Palaciosas. Savo sirgalių akivaizdoje panevėžiečiai šiemet nėra pralaimėję ir tai jiems paskutinė dvikova prieš artėjančią Konferencijų lygos atranką. Šeimininkai žais be diskvalifikuoto Pijaus Širvio.

„Kauno Žalgiris“ po penkerių nelaimėtų rungtynių iš eilės džiaugėsi labai svarbia pergale – įveikti 3-ioje vietoje žengiantys FA „Šiauliai“ futbolininkai.

Per atsidariusį perėjimų langą Laikinosios sostinės ekipa kol kas labiausiai pasipildė. Praėjusį sekmadienį debiutavo Andrejus Karvackis bei Karolis Uzėla, be to, prisijungė panevėžietis Armandas Kučys ir Vilius Armanavičius. Rotaciją pagilino Artūro Dolžnikovo bei Antono Fase sugrįžimai, tad pozityvo kur kas daugiau, visgi, grįžti su pergale iš Panevėžio bus labai nelengva.

Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 8 dieną, 17 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 2:0

Geresnę atkarpą žaidžiantys mėlynai balti sieks trečiosios pergalės iš eilės.

„Džiugas“ taip pat aktyviai pradėjo darbą vasaros perėjimų lango metu. Su Žemaitijos komanda atsisveikino Braima Cande ir broliai – Karolis bei Kristupas Mantiniai, atvyko suomis Vertti Hanninenas.

Joao Prateso kariauna namuose rungtyniauja kiek sėkmingiau, maža to, „Hegelmann“ ekipa Telšiuose negali pasigirti gerais rezultatais. Nors praėjusiame mače nežaidė Adomas Mika, Tomas Rapalavičius ir puolėjas Jardeu Ribeiro, džiugiečių gynyba pernelyg nebraškėjo, o puolimą išjudino po rinktinių pertraukos apie save priminęs Airesas Sousa.

Kauno rajono klubas žaidžia pačią produktyviausią atkarpą šiame sezone – per trejas rungtynes pasiekti 7 taškai. Ryškiai po traumos į rikiuotę sugrįžo Michaelas Thuique, savo ruožtu, Hugo Figueredo kamšo spragas iškritus iš rikiuotės Viliui Armalui. Su komanda atsisveikino du brazilai – Luanas Silva bei Cesinha, tiesa, Alexas Souza jau pasirodė susitikime Marijampolėje. „Hegelmann“ ekipa turi 28 taškus, yra sužaidusi mažiau negu FA „Šiauliai“, kurios pranašumas siekia 12 taškų.

FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Liepos 8 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 2:0

Po dviejų pralaimėjimų iš eilės Saulės miesto atstovai turės progą reabilituotis namuose.

Mindaugo Čepo kariauna nuo birželio žaidžia blankiausią atkarpą – per pastaruosius šešis mačus iškovota vos viena pergalė. Nepaisant pakankamai kokybiško žaidimo praėjusią savaitę, buvo patirti du pralaimėjimai tiesioginiams konkurentams, kurie sumažino deficitą turnyro lentelėje.

Vis dėlto pranašumas ir toliau išlieka pakankamai nemažas, be to, prie gimtojo miesto komandos prisijungė saugas Domantas Šimkus. FA „Šiauliai“ turi traumas besigydančių žaidėjų, bet namuose išlieka pakankamai akivaizdi favoritė kovojant dėl pergalės.

„Sūduvos“ vyr. treneris Dovydas Lastauskas gegužę įvardino kaip „medaus mėnesį“ ir po sekė prasta serija su mažai mušamų įvarčių bei lėtai renkamais taškais.

Marijampolės komanda pastaruoju metu retai praleidžia daugiau negu vieną įvartį, tiesa, rezultatyvumo rodikliai – menki. Maža to, praėjusiame mače dėl traumos nežaidė puolimo lyderis Aivaras Emsis. Kita vertus, latviui ir pasirodžius aikštėje, galime tikėtis „Sūduvos“ žaidimo „antru numeriu“, kuriame svarią rolę turės po diskvalifikacijos į rikiuotę grįžęs Oleksijus Zbunis. Šį mačą dėl diskvalifikacijos praleis Žygimantas Baltrūnas.

Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Liepos 9 dieną, 17.55 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:2

Dvikovą iš Alytaus nuo 17.30 val. transliuos TV6 kanalas.

Alytiškių vizitas Žemaitijos sostinėje buvo paženklintas raudonomis kortelėmis. „Dainavos“ gretose dėl diskvalifikacijų nežais du futbolininkai iš Nigerijos – Ode Abdullahi bei Chibuike Nwosu, taip pat techninėje zonoje negalės būti strategas Sergejus Kuznecovas.

Šeimininkai ir be to bus kiek nukraujavę, kadangi su ekipa atsisveikino vartų sargas Vincentas Šarkauskas, savo ruožtu, Aaronas Olugbogi nėra pasiruošęs žaisti šimtu procentų. Dainaviečiai po trijų išvykų iš eilės vėl žais namuose ir turi gerą progą, iškovojus pergalę, vėl padidinti pranašumą nuo konkurentų.

„Banga“ patyrė du pralaimėjimus iš eilės ir artimiausiu metu sužais porą mačų su tiesioginiais konkurentais. Gargždų komandos gretose įvyko nemažai pokyčių, įdomiausias iš jų – techniško saugo Cesinha atvykimas.

Jei brazilas rungtyniaus panašiai kaip pirmame rate „Hegelmann“ ekipoje, tai gali būti vienas iš „Bangos“ lyderių. Davido Afonso kariauna savo kraityje turi 19 taškų bei 3 taškais atsilieka nuo dainaviečių, tad iškovojusi pergalę gali pakilti į 6-ąją vietą ir turėti kiek saugesnį atotrūkį nuo žemiau esančių varžovų.

