A lygos turo anonsas: laukia intriguojančių dvikovų savaitgalis

Alytaus „Dainava“ – Vilniaus „Riteriai“.

Rugsėjo 22 dieną, 18 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 0:0, 5:0, 3:1

„Riteriai“ Alytuje pradės lemiamą atkarpą su antros turnyro lentelės pusės komandomis.

„Dainava“ praėjusią savaitę patyrė labai skaudų pralaimėjimą Gargžduose ir su 29 taškais nusileido į 7-ąją vietą. Alytaus ekipa vėl nukentėjo nuo nerealizuotų progų, tačiau šį kartą namuose gynyba bus labiau skaitlinga – po diskvalifikacijų sugrįš Ode Abullahi bei Rokas Rasimavičius. Alytiškiai daugiau negu trečdalį įvarčių pelnė būtent į „Riterių“ vartus, tiesa, pastaruoju metu puolimas išgyvena blogiausius laikus, prie jo įplieskimo vis dar neprisideda keturis įvarčius pelnęs Aaronas Olugbogi.

„Riteriai“ pastarąją pergalę „Optibet A lygoje“ pasiekė dar 9-ajame ture – tai įvyko balandžio 18 dieną. Pralaimėjimų bei lygiųjų lavina nustūmė sostinės klubą į paskutinę poziciją, nuo Telšių „Džiugo“ atsilieka 6 taškais. Maža to, per likusias šešerias rungtynes džiugiečiai žais ir su tiesioginiais konkurentais. Praėjusią savaitę „Riteriai“ pademonstravo gana solidų puolimą, tačiau buvo praleista daugiausiai įvarčių šiame sezone. Strategas Matthew Silva versis be diskvalifikuoto Francisco La Mantios, pralaimėjus – galimybių pavyti telšiškius būtų labai nedaug.

REKLAMA

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“.

Rugsėjo 23 dieną, 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:2, 1:0

Intriguojančiame susitikime džiugiečiai sieks itin svarbios pergalės savo sirgalių akivaizdoje.

REKLAMA

„Džiugas“ šeštadienį jau žinos, kaip penktadienį Alytuje bus sužaidę „Riteriai“ ir tai gali tapti dar didesne motyvacija. Po skaudaus pralaimėjimo LFF taurės pusfinalyje telšiškiai praėjusią savaitę reabilitavosi ir buvo arti pergalės prieš Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą. Joao Prateso treniruojami futbolininkai namuose žais po daugiau negu mėnesio pertraukos, tiesa, šiemet Telšiuose per 15 dvikovų buvo iškovotos vos 2 pergalės. Savo sirgalių akivaizdoje „Džiugas“, kuriam nepadės diskvalifikuotas Nuno Pereira, gargždiškių dar nė sykio nebuvo įveikęs.

REKLAMA

REKLAMA

„Banga“ labai užtikrintai gali jaustis turnyro lentelės viduryje. Užimama 6-oji pozicija ir tikslas būtent šioje vietoje išsilaikyti iki čempionato finišo. Labai ilga Gargždų klubo nepralaimėtų dvikovų serija tarpusavio mačuose praėjusį kartą apmaudžiai nutrūko, tad motyvacijos pasiekti revanšą tikrai nepristigs. Tiesa, svečiams šį kartą nepadės į rikiuotę sugrįžęs Valdas Paulauskas bei dešiniojo krašto gynėjas Carlosas Eduardo – abu žaidėjai yra diskvalifikuoti. Kol kas 2023-iaisiais „Banga“ yra iškovojusi po 15 taškų namuose ir išvykoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“.

Rugsėjo 23 dieną, 17 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:0, 1:0

Čempionato lyderiai savo sirgalių akivaizdoje grumsis dėl šeštosios pergalės iš eilės.

„Panevėžys“ antrą sykį paeiliui stos į kovą su marijampoliečiais. Praėjusią savaitę Aukštaitijos sostinės komanda sūduviečius palaužė rezultatu 1:0, pergalingą įvartį pelnydama standartines padėties metu. Po kovų tarptautiniame fronte panevėžiečių rezultatyvumas sumenko, nedaug įvarčių buvo įmušta „iš žaidimo“. Link istorinio „Optibet A lygos“ titulo žygiuojanti ekipa turėjo savaitę stabilizuoti situaciją, o gausus po rinktinių pertraukos sugrįžusių žaidėjų desantas vėl įsilieti į komandą.

REKLAMA

„Sūduva“ įpusėjo sudėtingą atkarpą, kurios metu žaidžiama prieš stipriausias pirmenybių komandas. Kol kas patirti trys pralaimėjimai iš eilės, artimiausi du mačai bus žaidžiami su „Panevėžiu“ bei Vilniaus „Žalgiriu“. Vis dėlto nesėkmės pernelyg padėties turnyro lentelėje nepakeis, nes sezono paskutinėmis savaitėmis laukia dvikovos su tiesioginiais konkurentais – tada ir paaiškės galutinė Dovydo Lastausko kariaunos pozicija. Panevėžyje dėl diskvalifikacijos nežais gynybos ramstis Aleksandras Živanovičius, dėl traumų ekipai nepadeda Aivaras Emsis bei Artiomas Kovbasa.

REKLAMA

Kauno rajono „Hegelmann“ – FA „Šiauliai“.

Rugsėjo 24 dieną, 15 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 1:3, 2:3, 3:1

Norint atkakliau pakovoti dėl trečiosios vietos, mėlynai baltiems yra būtina pergalė.

„Hegelmann“ futbolininkai po rinktinių pertraukos sugrįžo ne taip, kaip norėtų – lygiosios prieš „Džiugą“ neleido sumažinti deficito iki šiauliečių. Komandoms sužaidus po 29 mačus, Kauno rajono klubas atsilieka 9 taškais. Saulės miesto klubui patekus į LFF taurės finalą, „Hegelmann“ situacija tapo kiek geresnė, tačiau vis dar pakankamai trapi. Sekmadienio akistatoje vyr. treneris Andrius Skerla turės gausias pajėgas – reikšminga pergalė leistų priartėti iki 6 taškų bei neprisileisti ant kulnų minančio „Kauno Žalgirio“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Triumfas namuose LFF taurės pusfinalyje FA „Šiauliai“ kainavo ganėtinai brangiai – dėl patirtų traumų šiame sezone žaisti negalės Deividas Šešplaukis bei Mantas Kuklys. Maža to, dėl diskvalifikacijų komandai negalės padėti du diskvalifikuoti žaidėjai – Jevgenas Jefremovas ir Sigitas Olberkis. Šiauliečiai solidžiai laikosi treti tačiau iki paskutinių poros turų teks žaisti išties nelengvu tvarkaraščio ritmu. Artėjančiam susitikimui FA „Šiauliai“ galimybės pakovoti dėl pergalės yra kiek menkesnės, tačiau pasiekus laimėjimą – būtų žengtas milžiniškas žingsnis užsitikrinant bronzą.

REKLAMA

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“.

Rugsėjo 24 dieną, 17.55 val. Vilnius, LFF stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:1, 5:2

Įdomiomis rungtynėmis pripildytą 31-ąjį turą užbaigs mačas, kurį nuo 17.30 val. transliuos TV6 kanalas.

„Žalgiris“, kaip ir čempionato lyderis „Panevėžys“, pergalių seriją pratęsė iki penkių. Per laimėtas dvikovas buvo pelnyta net 17 įvarčių, tiesa, nuo maču mažiau sužaidusių panevėžiečių vis dar atsiliekama 6 taškais. Abu pirmenybių lyderiai ketvirtą kartą šiemet akis į akį stos spalio 8 dieną. Vis dėlto iki to laiko žalgiriečiams teks galingas varžovas – prarasti taškai iki minimumo gali sumažinti šansus dar kartą pasidabinti auksu. Praėjusią savaitę „Žalgiris“ turėjo netekčių, visgi, svarbiausi žaidėjai su Mathiasu Oyewusi priešakyje bus pasiruošę.

REKLAMA

„Kauno Žalgirio“ situacija itin komplikavosi – norint vėl kitais metais žaisti tarptautiniame fronte, „Optibet A lygos“ turnyro lentelėje reikia pakilti bent viena pozicija bei LFF taurės finale tikėtis FA „Šiauliai“ sėkmės. Pastarosiomis savaitėmis kauniečių žaidimo kokybė kiek pagerėjo, tiesa, atsitiesti po patirto nokauto Saulės mieste bus labai sudėtinga. „Kauno Žalgiriui“ Vilniuje padėti negalės diskvalifikuotas gynėjas Jasonas Noslinas, tačiau ginklų abiejose aikštės pusės siekiant pozityvaus rezultato yra pakankamai.