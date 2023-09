Atnaujintas FIFA reitingas – čempionai išsaugojo pirmą vietą, Lietuva žengė žingsnį pirmyn

Argentina, kuri balandžio mėn. iš viršūnės nuvertė Braziliją, išliko pirmoje vietoje po to, kai šį mėnesį vykusiose 2026 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse įveikė Ekvadorą ir Boliviją.

Prancūzija, kuri praėjusią savaitę draugiškose rungtynėse pralaimėjo Vokietijai, išsaugojo antrąją vietą, po jos rikiuojasi Brazilija (3 vieta), Anglija (4 vieta) ir Belgija (5 vieta).

Portugalija buvo vienintelė komanda iš dešimtuko, pakilusi į aštuntąją vietą, o Italija po lygiųjų 1:1 su Šiaurės Makedonija „Euro 2024“ atrankos rungtynėse nukrito į devintąją vietą.

Dešimtuką užbaigia Kroatija (6 vieta), Nyderlandai (7 vieta) ir Ispanija (10 vieta), o Marokas (13 vieta), Kolumbija (16 vieta), Danija (18 vieta) ir Japonija (19 vieta) pakilo po vieną vietą aukštyn.

Tuo tarpu Lietuvos futbolo rinktinė pagal naująjį reitingą pakilo viena vieta aukštyn ir dabar yra 143 vietoje. Lietuviai atnaujintame sąraše aplenkė Esvatinio ekipą.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.



Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd