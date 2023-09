A lygos turo anonsas: konkurentai gali priartėti prie šiauliečių

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus „Dainava“. Rugsėjo 28 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0, 1:1

Turo įžangoje susigrums 5-ąją ir 7-ąją vietas užimančios komandos.

Neturintis kur trauktis „Kauno Žalgiris“, norėdamas ir kitais metais žaisti tarptautiniame fronte, praktiškai negali barstyti taškų.

Pergalė prieš Vilniaus „Žalgirį“ turėjo įkvėpti pozityviai, tačiau atsilikimas nuo artimiausių konkurentų siekia 7 taškus. Mariaus Stankevičiaus kariauna turi kiek palankesnį tvarkaraštį, visgi, ketvirtadienio dvikovoje versis be diskvalifikuoto Karolio Šilkaičio, be to, praėjusiame mače tik kėlinį sužaidę puolėjas Nerijus Valskis. Tai bus dar viena proga savo sugebėjimus parodyti dviem jauniems žaidėjams – Armandui Kučiui bei Artūrui Dolžnikovui.

Ilgą laiką užtikrintai 6-oje pozicijoje besilaikiusi „Dainava“ jau kurį laiką labai retai skina pergales, ypač žaidžiant svečiuose. Alytaus klubas išvykoje iškovojo vos dvi pergales, per 15 dvikovų pasižymėjo tik 6 įvarčiais, iš kurių 3 buvo pelnyti susitikime su Vilniaus „Riteriais“.

Prieš pastarąją komandą dainaviečiai patyrė skaudų pralaimėjimą namuose ir sieks reabilituotis. Tą daryti nebus taip pat paprasta, kadangi dėl diskvalifikacijų nežais Davoras Rakičius bei Rokas Rasimavičius, taip pat žalgiriečiai kur kas labiau motyvuoja situacija turnyro lentelėje.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 29 dieną, 18 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 5:0, 5:0, 3:0

Mėlynai balti sieks šiemet tarpusavio mačuose palikti „Bangą“ be taškų.

„Hegelmann“ ekipa įplieskė intrigos į lenktynes dėl trečiosios vietos ir nuo šiauliečių atsilieka 6 taškais. Tiesa, paskutiniai keturi sezono mačai bus itin sudėtingi – laukia „Panevėžys“, „Žalgiris“ bei „Kauno Žalgiris“.

Kauno rajono komanda nepralaimėjo per penkerias pastarąsias rungtynes, o iškovojus dar vieną laimėjimą atsilikimas nuo FA „Šiauliai“ siektų vos 3 taškus. 2023-iaisiais mėlynai balti puikiai rungtyniauja tarpusavio dvikovose, neturės diskvalifikuotų žaidėjų ir yra akivaizdūs mačo favoritai.

Prastesnę atkarpą žaidusi „Banga“ per pastarąsias dvejas rungtynes iškovojo dvi valingas pergales ir su 33 taškais žengia šešta. Davido Afonso kariaunai pavyko šiek tiek pabėgti nuo oponentų, be to, likęs tvarkaraštis gana pozityvus siekiant išsilaikyti dabartinėje pozicijoje.

Gargždų klubas demonstruoja valingą gynybą, tiesa, pastarųjų dviejų dvikovų herojus Ignas Venckus praleis rungtynes dėl diskvalifikacijos. Nė vieno įvarčio šiemet į „Hegelmann“ vartus nepelnę gargždiškiai bus motyvuoti tą padaryti.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 30 dieną, 15 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 2:1, 0:4

Nukraujavę žalgiriečiai vyks į stadioną, kur šiemet nėra laimėję.

Dovydo Lastausko treniruojama komanda yra patyrusi keturis pralaimėjimus iš eilės, tačiau buvo žaidžiama su pajėgiais varžovais – pastaruosius du sykius po atkaklios kovos pralaimėta „Panevėžiui“.

„Sūduvai“ jau kurį laiką nepadeda Artiomas Kovbasa, Aivaras Emsis bei Junas Suzuki, tiesa, į rikiuotę po diskvalifikacijos sugrįš Aleksandras Živanovičius, pelnęs pergalingą įvartį pirmame tarpusavio mače Marijampolėje. Sūduviečiams pasiekti dar vieną staigmeną bus nelengva, tačiau po šeštadienio dvikovos laukia lengvesnis tvarkaraštis.

„Žalgiris“ po patirto pralaimėjimo prieš „Kauno Žalgirį“ nuo „Panevėžio“ atsilieka 9 taškais ir dar yra sužaidęs akistata daugiau. Titulą ginantiems čempionams reikia ne tik laimėti visas likusias penkerias rungtynes, bet ir tikėtis ne vieno oponento kluptelėjimo. Marijampolėje žalgiriečiai žais be trijų diskvalifikuotų kertinių žaidėjų – Mathiaso Oyewusi, Nicolaso Gorobsovo bei Jurijaus Kendyšo. Psichologinė būsena tikrai nėra vilniečių pusėje, tačiau norint išlaikyti nedidelę intrigą, pergalė yra būtina.

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 30 dieną, 17 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 1:1, 2:2

„Optibet A lygos“ savaitę užbaigs esminė turnyro lentelės kaimynų akistata.

„Riteriai“ nutraukė itin slogią nelaimėtų dvikovų seriją, kuri tęsėsi net 21-erias rungtynes. Sulaukę dėkingo rezultato vilniečiai sumažino deficitą iki 3 taškų, kurį gali visiškai likviduoti jau artimiausiame mače. Vis dėlto pastaruoju metu neblogą žaidimą demonstruojantis serbas Nikola Popovičius bus diskvalifikuotas.

Emociniu atžvilgiu „Riteriai“ turės pranašumą, tačiau šiemet dar nė karto pirmaujant prieš „Džiugą“ nepavyko išlaikyti įvarčio persvaros. Pralaimėjimas namuose „Riterių“ šansus išlikti čempionate paverstų minimaliais.

Telšiškiai patyrė itin skaudų pralaimėjimą, nerealizavę baudinio ir pralaimėję „Bangai“. Joao Prateso kariauna vis dar išlaiko nedidelį pranašumą, tad lygiosios sostinėje nebūtų prastas rezultatas.

Tiesa, Vilniuje „Džiugui“ nepadės du diskvalifikuoti žaidėjai – Dominykas Kubilinskas ir Lukas Ankudinovas, be to, traumą patyrė Draganas Nedeljkovičius. Telšių klubo šansai šeštadienio dvikovai atrodo kiek menkesni, tačiau džiugiečiai ne kartą demonstravo kovingumą, kaip ir ankstesniame mače su „Hegelmann“.