A lygos 16 turo apžvalga: svarbiausios intrigos ir lyderių mūšis Raudondvaryje

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 19 dieną, 19.30 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3.

Marijampoliečiai šiemet nesėkmingiausią mačą sužaidė būtent prieš čempioną.

„Sūduva“ savo sirgalių akivaizdoje ir toliau nepralaimi bei per aštuonerias rungtynes yra praleidusi vos 2 įvarčius. Tiesa, pastarąjį kartą marijampoliečiai tarpusavio akistatose „sausus“ vartus išsaugojo dar 2022 metų balandį – „Žalgiris“ 12-oje susitikimų iš eilės pasižymėdavo bent po kartą. Prie traumą besigydančio Maksymo Pyrogovo sūduviečių gretose prisidės saugas Amadou Sabo, kuris praėjusiame mače patyrė traumą bei dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas.

Abi komandas turnyro lentelėje skiria jau 11 taškų praraja, „Sūduva“ žengia trečia, žalgiriečiai – vos aštunti. Vladimiro Čeburino treniruojama komanda svečiuose nugalėjo vos kartą, tą pavyko pasiekti Marijampolėje dramatiškai įveikiant Alytaus DFK „Dainava“. Ketvirtadienio dvikova bus paskutinė, kurią dėl diskvalifikacijos praleis vidurio gynėjas Thomas Basila. Čempionų poziciją gana neblogai atspindi rezultatyvumas – per pastarąsias ketverias nelaimėtas rungtynes pelnyti vos 2 įvarčiai.

„Panevėžys“ – Alytaus DFK „Dainava“. Birželio 19 dieną, 19.30 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1.

Po išvykų serijos panevėžiečiai namuose sieks sugrįžti į pergalių kelią.

Trys iš eilės susitikimai svečiuose „Panevėžiui“ susiklostė gana identiškai. Aukštaitijos sostinės komanda pirma pelnydavo įvarčius, tačiau antrame kėlinyje žaidimo kreivė krisdavo, tad sykį buvo pralaimėta, du kartus – sužaista lygiosiomis. Namų stadione Rolando Vrabeco kariauna iškovojo dvi užtikrintas pergales, maža to, per 13 ankstesnių dvikovų Lietuvos čempionate dainaviečiams nepavyko nugalėti. Ketvirtadienį ekipai nepadės diskvalifikuotas vidurio gynėjas Justinas Januševskis, kuris jau šią savaitę rungtyniavo „TOPsport Pirmoje lygoje“.

Nepaisant to, kad „Dainava“ vis dar be pergalių, pasikeitimai vyr. trenerio pozicijoje pradeda duoti naudos. Alytaus klubas sužaidė lygiosiomis su „Žalgiriu“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa ir antrojo rato pabaigoje turės kiek palankesnį tvarkaraštį priartėti prie Vilniaus „Riterių“. Dzūkijos klubas negalės verstis be diskvalifikuoto saugo Ivano Koškošo, tiesa, po trejų rungtynių diskvalifikacijos sugrįš puolėjas Davoras Rakičius. Pastarojo futbolininko ir praėjusį savaitgalį dublį pelniusio Krystiano Okoniewskio duetas kels „Panevėžiui“ didžiausią grėsmę.

Vilniaus „Riteriai“ – FA „Šiauliai“. Birželio 19 dieną, 20 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2.

Saulės miesto atstovai antrą kartą iš eilės keliaus į Vilnių.

„Riteriai“ antrame rate per šešerias rungtynes dar neiškovojo nė taško. Nesėkmingas ruožas atitolino sostinės klubą nuo beveik visų varžovų, kita vertus, „Dainava“ atsilieka 6 taškais. Už aikštės ribų situacija irgi nepasikeitė – komandą pradėjo palikti reikšmingas roles vaidinę legionieriai. Dvikova su Gargždų „Banga“ sostinės klube buvo paskutinė kapitonui Jakubui Wawščykui ir 3 įvarčius pelniusiam serbui Lazarui Sajčičiui. Dėl diskvalifikacijos rungtynes turės praleisti gynėjas Milanas Rutkovskis.

FA „Šiauliai“ po lygiųjų su čempionu savo kraityje turi 25 taškus bei gana užtikrintai žengia 4-oje vietoje. Per likusį antrojo rato trečdalį Dainio Kazakevičiaus kariauna dar du kartus žais savo sirgalių akivaizdoje bei galės pakilti į 3-iąją vietą. Per ankstesnes devynerias tarpusavio rungtynes šiauliečiai patyrė vos vieną pralaimėjimą, be to, šiemet būtent šiuos oponentus eliminavo iš „FPRO LFF taurės“. FA „Šiauliai“ – gana akivaizdi mačo favoritė, tad prarasti taškai būtų nemenka staigmena.

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 19 dieną, 20 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3.

Tiesioginė transliacija – LRT Plius kanalu, per pertrauką bus traukiami taurės ketvirtfinalio burtai.

Mėlynai balti pasižymi nepriekaištinga serija žaidžiant savo sirgalių akivaizdoje – iškovotos visos septynios pergalės. Būtent Raudondvario stadione „Hegelmann“ ekipa atsitiesdavo po pralaimėjimų, kurių yra patyrusi keturis. Tarpusavio dvikovos pastaraisiais metais Andriaus Skerlos treniruojamai komandai nesiklosto sėkmingai – nuo 2023-iųjų pasiektos vos dvi pergalės. Abi ekipos turnyro lentelėje turi po 31 tašką, tad laimėjimas leistų Kauno rajono ekipai pakilti į 1-ąją vietą.

„Kauno Žalgiris“ nepratęsė pergalių serijos Marijampolėje, tačiau įvarčio nepraleidžia net penkeriose rungtynėse iš eilės. Tiesa, stabilus gynybos ketvertas Raudondvaryje bus kiek kitoks, kadangi dėl diskvalifikacijos aikštėje nepasirodys dešiniojo krašto gynėjas Haymennas Bah-Traore. Derbiuose žalgiriečiai dar nė karto nerungtyniavo Raudondvaryje, įdomu tai, kad Eivino Černiausko treniruojami futbolininkai – vieninteliai dar nepralaimėję svečiuose. Tokiu būdu viena iš ilgai besitęsiančių serijų ketvirtadienį tikrai nutrūks.

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Birželio 19 dieną, 20 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Telšiškiai savo sirgalių akivaizdoje priims 7-oje vietoje žengiančią „Bangą“.

Po beveik trejus metus besitęsusio „Bangos“ komplekso džiugiečiai pradėjo skinti laimėjimus ir šiuo metu varžovą turnyro lentelėje lenkia 3 taškais. Vis dėlto ketvirtadienį dvikovą žemaičiai pasitinka su penkerių iš eilės nelaimėtų dvikovų serija, o trys pastarieji susitikimai namuose baigėsi rezultatu 1:1. „Džiugas“ Telšių miesto stadione įveikė tik „Dainavą“, bet neretai yra nelepinamas sėkmės. Dėl praėjusiame ture gautos raudonos kortelės žaisti negalės japonas Hirotaka Yamada.

Nuo gegužės mėnesio nespindinti „Banga“ gana neryškiai atrodė ir akistatoje su „Riteriais“, tačiau iššovęs Ignas Venckus bei grubi varžovų klaida lėmė pergalę. Pergalė turėtų kaip reikiant motyvuoti – jei ją pasisektų iškovoti, gargždiškiai, palankiai susiklosčius rezultatams, pakiltų į 5-ąją poziciją. Į „Bangos“ rikiuotę sugrįžo kėlinį sostinėje sužaidęs Aaronas Olugbogi, tačiau be Natano Žebrausko, Nouri El Harmazi bei Roko Filipavičiaus, aikštėje dar nepasirodė saugas Dovydas Norvilas.