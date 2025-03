A.Davieso sezonas yra baigtas

24-erių metų futbolininkas traumą patyrė Kanados rinktinės CONCACAF Tautų lygos rungtynėse dėl trečiosios vietos prieš JAV, kurias Kanada laimėjo rezultatu 2:1.

Pranešama, jog A.Daviesas iškrito iš rikiuotės maždaug 6 mėnesiams.

„Deja, visada yra rizika, kad žaidėjai grįš iš tarptautinių rinktinių pertraukos patyrę traumas. Šį kartą patyrėme stiprų smūgį. Alphonso Davieso ir Dayoto Upamecano nebuvimas apsunkina „Bayern“ situaciją. Visgi turime stiprią sudėtį ir kompensuosime šiuos trūkumus“, – teigė „Bayern“ sporto direktorius Maxas Eberlas.

Alphonso Davies has suffered an ACL tear.



Get well soon, Phonzy! We are all with you! ❤️



🔗 https://t.co/ZM2SZfWqRY pic.twitter.com/wGUafP5G8a