Sunku patikėti: paauglė pastojo, po to kai po oralinio sekso buvo perdurtas jos pilvas

Istorija apie merginą „be makšties“ retkarčiais pasirodo internete. Joje pasakojama, kad po oralinio sekso, buvo perdurtas jos pilvas. Po 278 dienų ji grįžo į ligoninę, kur cezario pjūvio būdu pagimdė sveiką berniuką.

Visa ši istorija skamba lyg kvailas mitas, kurį mokyklose vienas kitam pasakotų vaikai. Tačiau... šis atvejis yra užfiksuotas medicininėje literatūroje.

Atvejo aprašymas buvo paskelbtas žurnale „British Journal of Obstetrics and Gynaecology“ 1988 m. rugsėjo mėnesio numeryje. Arba tikras gydytojas (aprašymo autoriaus Douwe A. A. Verkuyl darbai buvo publikuoti daugybėje mokslinių žurnalų, tarp jų ir „The Lancet“) nusprendė surizikuoti savo karjera aprašydamas kvailus mitus, arba tai iš tiesų įvyko.

Kaip teigiama aprašyme, 15-metė į ligoninę po atvyko incidento su peiliais, į kurį buvo įsitraukę dar du vaikinai. Vienas jų buvo dabartinis jos vaikinas, o kitas – jos buvęs partneris.

Aprašyme teigiama: „Nėra aišku, kas sužalojo ką, tačiau visi trys dalyviai pateko į ligoninę dėl įpjovimų ir įdūrimų. Paauglė patyrė kelis nedidelius įpjovimus ant kairės rankos, tačiau jos viršutinėje pilvo dalyje buvo viena dūrio žaizda.“

Jei buvo atlikta operacija, kurios metu buvo atlikta žaizdų apžiūra.

„Jos pilve buvo aptiktos dvi skylės, tačiau abi žaizdos atsirado dėl vienintelio pilvo sienos perdūrimo. Operacijos metu pacientės skrandis buvo tuščias, jos pilve nebuvo aptikta jokio skrandžio turinio“, – pasakojama aprašyme.

Jos žaizdos buvo užsiūtos ir po 10 dienų ji buvo išleista iš ligoninės. Tačiau po 278 dienų ji grįžo. Šįkart ji skundėsi stipriu pilvo skausmu. Pasirodo, jai prasidėjo gimdymas ir ji jautė sąrėmius.

Po apžiūros daktarai pastebėjo, kad paauglė neturi vaginos: po jos šlaplės anga, tarp mažųjų lytinių lūpų buvo tik negili odos duobutė, paprastai vadinama „akla makštimi“. Gydytojai nustatė, kad ji tebuvo vos 2 cm gylio.

Po cezario pjūvio operacijos gimus sveikam berniukui, medikai labiau pasidomėjo merginos istorija.

„Pacientė žinojo, kad ji neturi makšties, todėl po nesėkmingų bandymų mylėtis įprastu būdu, ji pradėjo eksperimentuoti su oraliniu seksu. Prieš pat patiriant durtinį sužalojimą, ji oraliniu būdu tenkino savo naująjį vaikiną, kai juos užklupo buvęs jos vaikinas. Prasidėjo kova“, – pasakojama aprašyme.

Paauglė pasakojo gydytojams, kad ji niekada neturėjo mėnesinių, todėl negalėjo patikėti, kad ji buvo nėščia. Ji tokia galimybe netikėjo net kai aplinkiniai jai sakė, kad tai yra įmanoma, o jos pilvas devynis mėnesius augo. Po šio incidento buvo atlikti keli bandymai sukonstruoti merginai makštį, tačiau jie buvo tik iš dalies sėkmingi.

„Galimas šio nėštumo paaiškinimas yra tai, kad spermatozoidai pateko į paauglės reprodukcinius organus per sužeistą virškinamąjį traktą. Yra žinoma, kad spermatozoidai ilgai neišgyvena aplinkoje, kurios pH yra žemas. Tačiau taip pat yra žinoma, kad seilių pH yra aukštas, be to, alkanas žmogus normaliomis sąlygomis skrandžio rūgšties negamina“, – rašoma žurnale.

„Gali būti, kad pacientė pastojo per pirmąją arba vieną pirmųjų savo ovuliacijų, nes galima tikėtis, kad sustingęs kraujas jos gimdoje ir kiaušintakiuose (kadangi jis negalėjo pasišalinti), būtų apsunkinęs apvaisinimo procesą. Bet kokio kitokio stebuklingo pastojimo tikimybę paneigia ir tai, kad gimęs vaikas yra panašus į savo tėvą.“