Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) suteikė Lietuvos teisinių technologijų bendrovei „EnforceShield“ patikimo pranešėjo statusą.
Bendrovė praneš apie klastotes, neteisėtą prekių ženklų naudojimą, dizaino kopijavimą, autorių teisių saugomų nuotraukų, tekstų ir kitų kūrinių kopijavimą bei apsimetimą prekių ženklais, ketvirtadienį pranešė RRT.
„Patikimų pranešėjų tinklas stiprėja, o jų specializuotos žinios padeda interneto platformoms greičiau pastebėti pažeidimus ir reaguoti į juos. Tai konkretus indėlis į saugesnę, sąžiningesnę ir patikimesnę skaitmeninę aplinką“, – pranešime teigė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Patikimų pranešėjų Lietuvoje jau aštuoni
„EnforceShield“ tapo aštuntąja organizacija, gavusia šį statusą. Šiemet jį taip pat gavo „Repsense“, „Hoopoz“, „Nexa watch“ ir Vaikų linija, o 2024 ir 2025 metais – „Piracymeter“, „Debunk EU“ ir asociacija „CropLife Lietuva“. Statusas suteikiamas trejiems metams.
2025 metais patikimi pranešėjai pateikė daugiau kaip 6 tūkst. pranešimų. Po jų pašalinta daugiau kaip 30 tūkst. nuorodų į neteisėtą turinį ir 5,9 mln. reklamų. Didžioji dalis pašalinto turinio buvo susijusi su nesąžiningomis elektroninės prekybos ir investavimo schemomis, neteisėtais lošimais internete, draudžiamų medicinos produktų reklama ar intelektinės nuosavybės pažeidimais.
Kaip skelbė BNS, rugsėjį „EnforceShield“ pritraukė 1,7 mln. eurų ankstyvosios stadijos investiciją autonominei intelektinės nuosavybės teisių gynimo platformai plėsti.