Daugeliui vaistų atsparus „super grybelis“ kelia nerimą: juo užsikrečia koronaviruso pacientai

Nepaisant grėsmės, kurią jis kelia koronaviruso pacientams, šis grybelis – Candida auris – netolimoje ateityje gali tapti rimta pasauline sveikatos problema.

Kaip pranešama žurnale „Journal of Fungi“, San Paulo federalinio universiteto specialiosios mikologijos laboratorijos vadovo Arnaldo Colombo vedami mokslininkai neseniai užfiksavo C. auris infekcijų atvejų išaugimą Brazilijos mieste Salvadore.

Tyrėjai aiškina, kad pirmieji du atvejai buvo nustatyti Covid-19 pacientams vienoje Salvadoro ligoninėje 2020 m. gruodžio mėnesį. Nuo to laiko, nepaprastai didelis ligoninėse gulinčių pacientų skaičius užsikrėtė šiuo ypatingai retu grybeliu.

„Devyni kiti C. auris atvejai buvo diagnozuoti toje pačioje ligoninėje. Kai kurie asmenys turėjo grybelio kolonijas, tačiau jos nedarė jokios žalos, o kiti buvo užkrėsti, – „Agencia FAPESP“ sakė profesorius A. Colombo. – Kol kas daugiau atvejų Brazilijoje nustatyta nebuvo, tačiau vis tiek yra pagrindo nerimauti.“

„Ši rūšis greitai tapo atspari daugeliui vaistų ir nėra labai jautri dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms ligoninėse ir klinikose, – pasakojo A. Colombo. – Būtent todėl grybelis sugeba išlikti ligoninėse, kur jis kolonizuoja sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie vėliau užkrečia sunkiai koronavirusu sergančius ligonius ir kitus kritinius pacientus.“

C. auris pirmą kartą buvo aprašytas 2009 m., kai jis buvo atrastas 70-metės moters iš Tokijo ausyje. Tačiau daugeliui vaistų atsparus C. auris grybelis panašiu metu buvo atrastas ir Pakistane, Indijoje, Pietų Afrikoje ir Venesueloje. Per pastarąjį dešimtmetį šis paslaptingas grybelis infekavo daugiau nei 4 700 asmenų įvairiose pasaulio valstybėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jo pavadinimas yra kilęs iš lotyniško žodžio auris, reiškiančio „ausis“. Tiesa, šis grybelis gali sukelti invazines infekcijas visame kūne, įskaitant ir kraujo bei žaizdų infekcijas. Jomis paprastai suserga ligoninėse gulintys pacientai, todėl manoma, kad grybelis daugiausia puola žmones su nusilpusia imunine sistema, pavyzdžiui, koronaviruso pacientus. Skaičiuojama, kad daugiau nei 1 iš 3 pacientų, susirgusių invazine C. auris infekcija, miršta.

Šis mikroorganizmas buvo pramintas „super grybeliu“, nes daugumos C. auris infekcijų nesugeba įveikti visi trys pagrindiniai priešgrybelinių vaistų tipai, o tai reiškia, kad jas išgydyti yra labai sunku. Dėl šios priežasties, JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras apibūdina šį grybelį kaip: „rimtą pavojų pasaulio sveikatai.“

Niekas tiksliai nežino, kaip šis grybelis taip greitai išplito. Žinoma, tam įtakos galėjo turėti per didelis priešgrybelinių vaistų vartojimas, lygiai taip pat kaip besaikis antibiotikų vartojimas paskatino vaistams atsparių bakterijų atsiradimą. Kai kurie tyrėjai spėlioja, kad grybeliui išplisti galėjo padėti ir kiti veiksniai. Pavyzdžiui, yra manoma, kad tam įtakos galėjo turėti didelis fungicidų naudojimas žemės ūkyje. Kiti įtaria, kad ši rūšis gali būti dėl klimato kaitos kylančios temperatūros padarinys.

Nesvarbu, kaip jis atsidaro, panašu, kad ateinančiais metais ar net dešimtmečiais C. auris gali tapti vis didesne našta pasaulio sveikatos apsaugos sistemoms.