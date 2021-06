Įspėja dėl paskutinės karantino savaitės: ji gali daug ką parodyti

Per Jonines valdžia kiek atlaisvino karantiną ir nors daugelis ribojimų dar išliks, netrukus Vyriausybė turėtų skelbti karantino pabaigą ir palikti šalyje galioti tik ekstremalią situaciją. Ir nors Lietuvoje itin sumažėjo užsikrėtimų koronavirsu atvejų, šalyje pradėjo plisti klastingoji Delta atmaina, o vakcinavimo tempas sulėtėjo.

Vyriausybė antradienį galiausiai pritarė pasiūlymui neberiboti dalyvių skaičiaus atviruose renginiuose per Jonines. Taip pat nuspręsta tomis dienomis atsisakyti reikalavimo įsigyti bilietus elektroniniu būdu. Kaukių dėvėjimas išliks privalomas.

„Tai yra tik dviejų dienų pakeitimas, nes dėl bendresnių pakeitimų ministerijos ateis į Vyriausybę po Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio“, – posėdyje antradienio rytą sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Anksčiau siūlyta panaikinti draudimą prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose, tačiau ministrų kabinetas šį pasiūlymą išbraukė.

Taip pat nuspręsta nustatyti, kad 2021 m. birželio 23–24 d. atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams netaikomas reikalavimas užtikrinti išankstinį bilietų platinimą elektroniniu būdu.

Apie koronaviruso padėtį šalyje, karantino režimą, naujas viruso atmainas ir vakcinavimą aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, konservatorė Paulė Kuzmickienė ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Ponia Razmuviene, kaip jūs vertinate valdžios sprendimą padaryti šiokią tokią karantino pertrauką Joninių savaitgalį?

D. Razmuvienė: Manau, kad labai teisingas sprendimas. Visi žmonės, ir medikai, ir visa visuomenė, ką mes čia besugalvosime pasakyti, tikrai esame įtemptame gyvenimo etape, nes visada tik ir girdime, kad situacija blogėja, pasitempkime, jauskime atsakomybę.

Manau, kad tos dvi dienos tikrai nebepablogins tos gerėjančios situacijos. Matome, kad už vakar dieną nėra registruotas nė vienas mirties atvejis. Galime tuo šiandien pasidžiaugti, bet vis dėlto, žinant tas kelias rizikas, iš tų kelių rizikų – atėjusi į Lietuvą Delta mutacija, kuri labai greitai plinta ir nėra paveiki aukštai temperatūrai. Be to, norėtųsi, kad būtų aukštesnės skiepijimo apimtys.

Toks atodūsis porai dienų, 23–24 diena, jis tikrai nepablogins situacijos, jeigu žmonės laikysis reikalavimų, kuriuos, aš manau, išmokę visi. Kas suprato, kas žinojo, tas laikėsi.

Kaip čia bus per tas Jonines? Aš manau, kad ir oro sąlygos galbūt neleis labai plačiai šokinėti per laužus, siausti per naktį. Aišku, Palangos kurortas pildosi nuo šios dienos, tie žmonių susibūrimai nėra pageidautini, bet supraskime, dabar vasarą.

Visada sakėme ir dabar pakartosiu, kad viruso plitimas yra sparčiausias uždarose patalpose, laiko erdvėse jis plinta labai labai nežymiai. Bet negalima tos rizikos atmesti, žinant, kad Delta atmaina yra mažai paveiki aukštai temperatūrai ir jos plitimas žymiai greitesnis.

Rizika nedidelė, bet lieka, todėl būtų pats laikas dabartiniu metu pasirūpinti skiepais. Ne viena doze, o dvejomis dozėmis. Kiekvienas žmogus turėtų pagalvoti apie save, ne tik ruošdamasis rudeniui, bet ir rengdamasis šioms vasaros atostogoms. Nes dar liepa priešakyje ir rugpjūtis priešakyje.

Vis tiek masė žmonių rinksis prie ežerų, pajūryje, tai, ponia Razmuvienė, per Jonines nesulauksime naujų koronaviruso protrūkių? Tiek dėl aukštos temperatūros, tiek dėl atviros erdvės?

D. Razmuvienė: Žinote, sunku labai prognozuoti. Kaip matome per dvejus metus, kol gyvename kartu su pandemija, jokios prognozės labai nesipildė.

Dėl Delta mutacijos nėra aiškių duomenų, kaip ji elgsis mūsų visuomenėje. Yra tam tikri rodikliai, klinikiniai tyrimai atlikti, kad žmonėms, kurie pasiskiepiję dvejomis vakcinos dozėmis, mažesnė tikimybė ja susirgti, 80 proc. jie yra apsaugomi.

Taip pat ji yra mažiau paveiki aukštai temperatūrai. Kai pas mus yra 25–30 laipsnių karščio, ji gali sau sėkmingai plisti.

Aišku, jei žmogus šalia vienas kito, žmonių susibūrimas, jie būna ilgesnį laiką ir nesilaiko atstumų, yra susirinkę iš atskirų šeimų, atskirų Lietuvos miestų, rizika yra. Nedidelė, bet yra, jos atmesti negalima.

Tie Deltos atvejai, kurie yra registruoti Lietuvoje, jie visi yra įvežtiniai. Aš manau, kad į Joninių šventes ir į tą ilgąjį savaitgalį tikrai atvažiuos žmonių iš kitų šalių. Kas gali žinoti, kokią situaciją tas žmogus gali turėti, kokį viruso štamą, gal net ir tą pačią Delta [atmainą].

Žinoma, šventės šventėmis, bet tos atsargumo priemonės turėtų... Nereikėtų įtemptai apie tai galvoti, bet kiekvieno žmogaus įvertinimas savos rizikos, jis turėtų išlikti.

Ponia Kuzmickiene, kaip jūs vertinate idėją Joninių savaitgaliui atlaisvinti karantiną?

P. Kuzmickienė: Nors jau ir nuskambėjo, bet noriu dar kartelį pasveikinti su labai gera žinia, neturime mirties atvejo nuo kovido ir susirgimo atvejų skaičius primena rugsėjo mėnesį. Čia visų mūsų pasiekimas ir norisi padėkoti visiems žmonėms ir medicinos darbuotojams.

O ta pauzė... Žinote, visiško atlaisvinimo nėra, yra tam tikri apribojimai ir maisto prekybai bendruose susibūrimuose. Man atrodo, pritarsiu ir ekspertės Razmuvienės pasakymui, kad tas ir karštis, ir grynas oras, ir buvimas jame sumažina galimybes susirgti, plisti virusui. Tas pasibuvimas, geros nuotaikos pasipildymas, buvimas kartu su šeimos nariais, man atrodo, yra tikrai teisingas ir sveikintinas Vyriausybės žingsnis.

Bet gal tada iš viso reikėjo dabar atšaukti karantiną? Vyriausybės atstovai kalba, kad birželis bus paskutinis karantino mėnuo. Tai mes dabar šiek tiek sušvelninom, tada vėl sugriežtinam, o tada dar savaitę pagyvenam karantino režimu.

P. Kuzmickienė: Sulaukime birželio pabaigos, ji visai šalia. Man atrodo, kad sprendimai yra ir pamatuoti, ir apgalvoti. Nuskubėti savaitę ten ar šen tikrai nepadarys didelio pokyčio. Vis tik tai, turime sutelkti dėmesį daugiausiai į tai, ką turime daryti, kad tas virusas kuo labiau atitoltų nuo mūsų visuomenės. Aišku, kalbu apie vakcinaciją, kaip kuo daugiau paskiepyti mūsų visuomenės, kaip juos pasiekti juos šiuo metu, kad kuo greičiau įgytume visuomenės reikalingą imunitetą.

Ponia Razmuviene, jūsų nuomone, galbūt jau reikėjo atšaukti karantiną? Minėjote, kad žmonės yra įsitempę, tai gal reikėjo paskelbti, kad birželio 24 d. – karantino pabaiga?

D. Razmuvienė: Matote, mes dabar spėliojame, kaip būtų buvę ar kaip būtų buvę, jei būtų dar kažkaip. Aš manau, kad dabartinis sprendimas Vyriausybės, kad tas dvi dienas duoti trupučiuką atlaisvinimą, supraskime, kad tas atlaisvinimas nėra toks visiškai laisvas, kaip mes šventėme Jonines 2019 metais. Vis dėlto, palaisvintos dvi pozicijos, kad nereikėtų iš anksto registruoti elektroniniu būdu, kad turėtum tą galimybę ir nebus skaičiuojamas žmonių skaičius, bus leidžiama renginiuose ne tik sėdėti, bet ir stovėti.

Bet, vėlgi, išlieka ir kaukių nešiojimas, išlieka ir draudimas prekiauti maistu ir gėrimais. Reiškia, kad tie susibūrimai, kurie tikrai galima gali būti prie maisto ir gėrimų, yra draudžiami.

Negalime pasakyti, kad duota visiška laisvė, bet šioks toks atokvėpis vasaros švenčių proga tikrai yra labai pozityvus. Dabar ta savaičiukė, kuri lieka po Joninių, tikrai ji nei pridės, nei atims. Tai bus toks stebėsenos laikas, nes matome, kad deltų Lietuvoje registruojama. Jeigu jos bus demonstruojamos skaitlingesniu skaičiumi, kaip turi kolegos estai, latviai, lenkai, tai ta situacija, žinote... Mes negalime pasakyti, kad pandemija pasibaigė. Kaip aš visada sakau, viruso nebėra, išėjo atostogauti kartu su mumis, tai dabar visi užsidarome. Reikia stebėti situaciją, ta paskutinė birželio mėnesio savaitė gali daug ką parodyti. Aš kalbu apie Deltos viruso įvežimą į Lietuvą.

Mes tikrai neturime galvoti, kad viskas gerai ir grįžtame į 2019 metų birželio 24 d. Taip tikrai nėra. Tikėkimės, kad kitais metais bus jau taip pat, kaip 2019 metais.